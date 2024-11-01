Febrero arruina a la fotovoltaica y adelanta el via crucis de la primavera de precios bajos y curtailments

El sector fotovoltaico español ha vivido el peor febrero de su vida. Los números cantan. El precio capturado por la solar fotovoltaica no supera los 4 €/MWh y se convierte en una pesadilla que se esperaba más para marzo y abril y se ha adelantado el via crucis de los precios cero antes de tiempo. Esto es una auténtica ruina para los desarrolladores que ven como con estos ingresos no les da ni para su bajo coste de operación y mantenimiento.