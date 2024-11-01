edición general
5 meneos
44 clics
Febrero arruina a la fotovoltaica y adelanta el via crucis de la primavera de precios bajos y curtailments

Febrero arruina a la fotovoltaica y adelanta el via crucis de la primavera de precios bajos y curtailments

El sector fotovoltaico español ha vivido el peor febrero de su vida. Los números cantan. El precio capturado por la solar fotovoltaica no supera los 4 €/MWh y se convierte en una pesadilla que se esperaba más para marzo y abril y se ha adelantado el via crucis de los precios cero antes de tiempo. Esto es una auténtica ruina para los desarrolladores que ven como con estos ingresos no les da ni para su bajo coste de operación y mantenimiento.

| etiquetas: fotovoltaica , subasta , curtailments , restricciones técnicas
4 1 0 K 62 actualidad
10 comentarios
4 1 0 K 62 actualidad
#1 El_dinero_no_es_de_nadie *
El artículo explica varias cosas a la que hay que sumarle que en Enero y Febrero el 30% de la generación se perdió por los curtailments o vertidos.
Hasta 6 veces más que en años anteriores.  media
1 K 32
shinjikari #5 shinjikari
Están todos en la ruina. Por eso no dejan de invertir.
2 K 31
#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 Para la economía de la empresa que la genera si, ya hay algunas presentado suspensión de pagos o insolvencia.
www.meneame.net/m/actualidad/fondo-suizo-aposto-renovables-espana-pill

#5 Si a las empresas no les va bien paran los proyectos en esa tecnología, esta semana lo ha anunciado Endesa
1 K 32
ipanies #3 ipanies
El sistema de fijación de precios es absurdo y ya está consiguiendo que sea una estafa para los consumidores y una parte importante de los productores... Una chapuza cortesía del PxxE y el PP español y europeo.
1 K 26
ombresaco #2 ombresaco
... o sea, que producir energía barata y sin contaminación marginal*, no necesariamente de todo el ciclo de vida, es malo para la economía... alguno podría pensar que los indicadores de la economía son tóxicos

*expresión que me acabo de inventar por similaridad al coste marginal
1 K 24
Don_Pixote #7 Don_Pixote *
#2 el problema es el que la genera no obtiene beneficios, el que la vende mucho ...

Tambien decir que la acumulacion de solar en este pais es tan brutal, que ahora las inversiones se deberian centrar en reducir "curtailment" e intentar aprovechar esa energia en los picos de demandas o exportar, con baterias.
1 K 21
#8 concentrado
¿Mal mes para la fotovoltaica? No ha sido nada malo para la eólica. Hay que combinar para triunfar.
0 K 20
Don_Pixote #10 Don_Pixote *
#8 para combinar tienes que ser capaz de gestionar o almacenar
Si sopla el viento + un sol del copon (mas un exceso de hidro como esta temporada) durante las horas del dia... vas a producir mas de la cuenta porque la curva de demanda baja durante esas horas. La clavae es poder mover energia sobrante a los picos de demanda

Mira la realidad, ahora mismo a dia 28 de febrero el 56% de la energia esta siendo Solar.. en Febrero!, imagina en verano
Es un exito que se canibaliza a si mismo

demanda.ree.es/visiona/peninsula/demandaau/acumulada/2026-2-27
2 K 32
#9 Pitchford
Se ha juntado el aumento de potencia fotovoltaica con los ríos a tope por las lluvias y por los servicios de ajuste para evitar apagones.. Y la demanda que sigue sin subir significativamente.. Si no llueve tanto el año que viene y se pueden reducir los servicios de ajuste por las medidas tomadas, además de la entrada en servicio de nuevos sistemas de baterías y algún aumento de la demanda, la cosa debería mejorar..
0 K 19
#4 omega7767
¿me imagino que esto conlleva una subida en la factura? :-D
0 K 11

menéame