Febrero arruina a la fotovoltaica y adelanta el via crucis de la primavera de precios bajos y curtailments

El sector fotovoltaico español ha vivido el peor febrero de su vida. Los números cantan. El precio capturado por la solar fotovoltaica no supera los 4 €/MWh y se convierte en una pesadilla que se esperaba más para marzo y abril y se ha adelantado el via crucis de los precios cero antes de tiempo. Esto es una auténtica ruina para los desarrolladores que ven como con estos ingresos no les da ni para su bajo coste de operación y mantenimiento.
Hasta 6 veces más que en años anteriores.
#5 Si a las empresas no les va bien paran los proyectos en esa tecnología, esta semana lo ha anunciado Endesa
*expresión que me acabo de inventar por similaridad al coste marginal
Tambien decir que la acumulacion de solar en este pais es tan brutal, que ahora las inversiones se deberian centrar en reducir "curtailment" e intentar aprovechar esa energia en los picos de demandas o exportar, con baterias.
Si sopla el viento + un sol del copon (mas un exceso de hidro como esta temporada) durante las horas del dia... vas a producir mas de la cuenta porque la curva de demanda baja durante esas horas. La clavae es poder mover energia sobrante a los picos de demanda
Mira la realidad, ahora mismo a dia 28 de febrero el 56% de la energia esta siendo Solar.. en Febrero!, imagina en verano
Es un exito que se canibaliza a si mismo
demanda.ree.es/visiona/peninsula/demandaau/acumulada/2026-2-27