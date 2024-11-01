Endesa invertirá 10.600 millones en los próximos tres años, más de la mitad a redes y echa el freno en renovables

No es el momento idóneo para levantar nuevas plantas de renovables, sobre todo solar, por su canibalización en los precios capturados en el mercado. La eléctrica sólo destinará el 6% a solar en los próximos 3 años, mientras que un 57% de los 3.000 millones irán a eólica. Dónde sí harán algún esfuerzo mayor será en almacenamiento energético donde construirán sus primeros proyectos de baterías en España. El objetivo es alcanzar los 13,2 GW de capacidad renovable para superar los 25 TWh anuales de producción con energías limpias y baterías