Endesa invertirá 10.600 millones en los próximos tres años, más de la mitad a redes y echa el freno en renovables

No es el momento idóneo para levantar nuevas plantas de renovables, sobre todo solar, por su canibalización en los precios capturados en el mercado. La eléctrica sólo destinará el 6% a solar en los próximos 3 años, mientras que un 57% de los 3.000 millones irán a eólica. Dónde sí harán algún esfuerzo mayor será en almacenamiento energético donde construirán sus primeros proyectos de baterías en España. El objetivo es alcanzar los 13,2 GW de capacidad renovable para superar los 25 TWh anuales de producción con energías limpias y baterías

Barney_77
Por eso esta subiendo en bolsa, ahora mismo, mas de un 7%. Inversores tirando de ganancias en corto y despreciando futuras rentabilidades de un mercado que debe ser, si o si, con un mayor porcentaje de renovables... Que triste es todo
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Quien tiene el negocio del gas es Energy, antigua Gas Natural

#1 Sube porque hoy ha presentado los resultados y anuncia dividendos
elperiodicodelaenergia.com/endesa-gana-2-351-millones-en-2025-un-18-ma
Alakrán_
Vamos que no van a invertir en renovables para no joderles el negocio, ya que abarata mucho la energía, hay que seguir quemando gas para tener proteger su negocio.

Hace falta una empresa pública de energía ya, con el único objetivo de bajar los precios de la electricidad, no solo a los ciudadanos, también a las empresas y ganar competitividad.

No es el momento idóneo para levantar nuevas plantas de renovables, sobre todo solar, por su canibalización en los precios capturados en el mercado.
