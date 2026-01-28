edición general
El FBI hace una redada en el centro electoral del Condado de Fulton en busca de las papeletas de 2020 [ENG]

Agentes del FBI allanaron un almacén de la oficina electoral del Condado de Fulton este miércoles. Una orden judicial firmada por la magistrada Catherine M. Salinas autorizó a los agentes a obtener las papeletas físicas de las elecciones de 2020 en el Condado de Fulton, todas las imágenes de papeletas, y los registros electorales de Fulton de 2020. El centro está en Union City, al sur de Atlanta. El condado, que incluye la mayor parte de Atlanta, fue el centro delas afirmaciones infundadas de fraude hechas por Trump.

#4 concentrado
Buscando creando pruebas para reescribir la historia. Sigue la distopía.
themarquesito #1 themarquesito
@verdaderofalso Vuelve a la carga toda la acusación de fraude inventada por Trump en 2020. Están intentando reescribir la historia, literalmente. Relacionada:
www.meneame.net/story/departamento-justicia-trump-solicita-registros-e
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#1 hostias, esta no la vi venir es un paso más, mandar al mismo FBI que dijo que los archivos Epstein no existían liderado por el conspiracionista Patel a buscar unas papeletas del 2020 xD
www.meneame.net/story/retiran-oficialmente-cargos-penales-contra-trump
azathothruna #2 azathothruna
No solo el jefe naranja esta sin tornillos.
Es patetico que sigan tratando de decir que ganaron en 2020
Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Trump ganó esas elecciones, han aumentado la ración de chocolate y nunca estuvimos en guerra con Eurasia.
#9 candonga1
No enseñaron las actas.

:troll:
#3 Visca
Si tenían una orden judicial no fue un allanamiento...
#6 PerritaPiloto
No me sorprendería nada que apareciesen papeletas. Que parezcan recién impresas ya es otro asunto. "Es que estaban tan bien guardadas para que no aparecieran que estaba en cajas estancas".
#8 pcmaster
Una redada para buscar papeletas electorales... me suena de algo.
