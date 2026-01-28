El FBI hace una redada en el centro electoral del Condado de Fulton en busca de las papeletas de 2020 [ENG]

Agentes del FBI allanaron un almacén de la oficina electoral del Condado de Fulton este miércoles. Una orden judicial firmada por la magistrada Catherine M. Salinas autorizó a los agentes a obtener las papeletas físicas de las elecciones de 2020 en el Condado de Fulton, todas las imágenes de papeletas, y los registros electorales de Fulton de 2020. El centro está en Union City, al sur de Atlanta. El condado, que incluye la mayor parte de Atlanta, fue el centro delas afirmaciones infundadas de fraude hechas por Trump.