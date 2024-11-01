Se retiran oficialmente los cargos penales contra Trump por fraude electoral en Georgia (Eng)

El caso penal por conspiración electoral contra el presidente Donald Trump y varios de sus aliados políticos finalmente ha sido retirado formalmente, informó CNN el miércoles. «Los históricos cargos por crimen organizado fueron presentados el 14 de agosto de 2023 por la fiscal del condado de Fulton, Georgia, Fani Willis, una demócrata electa que inició una larga investigación sobre la supuesta interferencia de Trump en las elecciones de Georgia a principios de 2021», señaló el informe.