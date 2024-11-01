·
El Departamento de Justicia de Trump solicita los registros electorales de 2020 del condado de Georgia | Elecciones estadounidenses de 2020 (eng)
La solicitud al condado de Fulton subraya la determinación de revivir las falsedades del presidente sobre las elecciones que perdió.
etiquetas
:
trump
,
fulton
,
georgia
,
giuliani
,
elecciones
,
2020
,
biden
#8
Verdaderofalso
*
#7
entonces cuando aseguraban que hubo fraude y que tenían pruebas. Mintieron como vimos a Giuliani y a Powell entre otros.
Ahora tras 5 años van a investigar si hubo o no hubo manipulación
0
K
20
#9
capitan__nemo
*
Los de aquella victoria de Bush jr tambien.
Y hacer rollback e inconstitucionales todas sus medidas.
0
K
20
#6
Verdaderofalso
#5
pero si los que acusaban de fraude decían que tenían miles de pruebas. Y no presentaron nada
0
K
20
#7
Cincocuatrotres
#6
con el contexto cambiado seguro que salen pruebas, no lo dudes.
0
K
7
#1
oceanon3d
*
Miguita a miguita hasta un golpe de estado. Trump sabe que, pese a que su TS le haya blindado, si deja la Casa Blanca vivo acaba en la cárcel. No lo va a hacer.
0
K
9
#2
Cincocuatrotres
*
Y si tuviera razón y si se la hubieran colado? Algo que en estas últimas elecciones no le hubieran podido hacer porque estaba bien acompañado, no nos olvidemos de Musk y su potencial, Trump era antes agente ruso, era antes un instigador del supuesto golpe de estado y todo esto se va a diluir y saldrá mucha gente encausada, y lo de las elecciones está muy bien que lo mire, en estas últimas elecciones hubo cosas curiosas que contradicen a las anteriores, está bien que se investigue, si fueron capaces de montarse el bulo del agente ruso... Todas las noticias sobre Trump vienen de los globalistas perdedores de las elecciones, que haga lo que haga Trump, que tiene lo suyo, pero haga lo que haga lo ponen a parir.
0
K
7
#3
troymclure
*
#2
Puestos a investigar que investiguen tambien la existencia de Santa CLaus y del ratoncito Perez, que el muy cabron no me traia dinero cuando se me caía un diente
Lo que es una casualidad que despues de su viajecito a Rusia se acabaron sus problemas economicos( un tipo con 5 quiebras a sus espaldas) sin hacer ninguna Trump Tower en Moscu, eso si que no quereis investigarlo... por la razon que sea
0
K
9
#4
Verdaderofalso
*
#2
#3
en días posteriores a las elecciones, Trump, Powell, Giuliani, Bannon y demás salieron en público a decir que contaban con millones de toneladas de pruebas (dijeron eso) sobre el amaño de las elecciones.
Hubo juicios, hubo acuerdos extrajudiciales por los encausados, pérdidas de licencias de abogados, millones de euros en compensaciones económicas a los difamados y ninguno probó absolutamente nada.
Hasta Giuliani salió a decir ante un juez y bajo juramento que sus fuentes eran que lo…
» ver todo el comentario
0
K
20
#5
Cincocuatrotres
#4
si, pero no estaba Trump al mando, estaba Biden y la justicia cambia cuando cambia el presidente, con Biden pasó, acordémonos del portátil de su hijo y de la censura en las redes y pasará con Trump, cual será la justicia justa?
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
