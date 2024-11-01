Nieves Concostrina: La "fascinante" vida de Irene

Resulta ofensivo que los medios blanqueadores y periodistas borbónicos estén vendiéndonos como méritos todos y cada uno de los privilegios y ventajas de las que ha disfrutado la tía Pecu (Irene de Grecia) para hacer todo lo que hizo. Ahora resulta que ser peculiar y vivir a gastos pagados se le llama tener una "vida fascinante", como lo calificó el diario independiente de la mañana.