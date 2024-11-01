edición general
Nieves Concostrina: La "fascinante" vida de Irene

Nieves Concostrina: La "fascinante" vida de Irene

Resulta ofensivo que los medios blanqueadores y periodistas borbónicos estén vendiéndonos como méritos todos y cada uno de los privilegios y ventajas de las que ha disfrutado la tía Pecu (Irene de Grecia) para hacer todo lo que hizo. Ahora resulta que ser peculiar y vivir a gastos pagados se le llama tener una "vida fascinante", como lo calificó el diario independiente de la mañana.

YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
esta historiadora debería haber escrito sobre esta señora todo esto que escribe y denuncia pero no aprovechando que acaba de fallecer. por qué no lo ha escrito antes del fallecimiento de esta señora, por qué? porque si no lo ha hecho, es porque ha caído en el mismo "pecado" que está denunciando, es decir, las loas inmerecidas o el silencio cómplice del que esta historiadora ha formado parte mientras la señora estaba viva. se llaman principios, Nieves. ahora esto que escribes es una forma de intentar lavar tu mala conciencia, pero no es más que hipocresía. de nada!
#2 BoosterFelix
No se puede pretender que el poder hable mal de sí mismo. Los medios del poder no pueden hablar mal del poder.

Si los proletarios vasallos españoles quieren votar capitalismo, monarquía y pobreza, con sus votos y con sus proles, no somos nadie para meternos.
#3 poxemita
Al final Vox tiene razón, los inmigrantes vienen a vivir de las paguitas.

Entiendo que llegaría a España como refugiada al ser perseguida su familia por motivos políticos.
Lamantua #5 Lamantua
Entonces se puede decir que Españistán es una anomalia en Europa..? Pues así es.
#4 Equidislate
Esta se llevaba la pasta y ni siquiera era campechana, y la heredera supersoldado, que ya tiene más condecoraciones que Rambo, no se que hacemos que no la mandamos a primera línea de Groenlandia, Trump y los EEUU se cagarían de miedo.
MTHRFCKR #1 MTHRFCKR
Manso al mando, obediente a Mar
