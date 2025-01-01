La fascinante historia de Benidorm, el pueblo de pescadores que terminó convertido en la ciudad española con más rascacielos

Es uno de los principales destinos de sol y playa de España. Y se configuró así desde los años 60 cuando, en lo que entonces era un pueblo de apenas 3.500 habitantes, vieron en el turismo la oportunidad para hacer crecer la economía local.
Drogas, mafias y toneladas de dinero negro.
Su casa estaba, si alguien es de allí o ha veraneado, donde está el McDonald's que está como entre un parking y un edificio con una cuesta hacia arriba, frente a una de las avenidas principales a un par de calles de la playa.
Según me cuentan (son de esa época, los 60) aquello era todo campo y casitas, jugaban en esa cuesta que digo.
Lo que ha cambiado ese pueblo en cuestión de 40 años es para enmarcar.