Las fans de Bad Bunny que compraron entradas para Bunbury por error: "No lo conocíamos, pero vamos a ir a su concierto"

Las fans de Bad Bunny que compraron entradas para Bunbury por error: "No lo conocíamos, pero vamos a ir a su concierto"

Las jóvenes han señalado que, con los nervios de conseguir entradas para ver a Bad Bunny, se confundieron de cantante.

jdmf #8 jdmf
Como poco, entenderán lo que canta.
Urasandi #11 Urasandi
#8 Creo que comparten logopeda.
#12 cajadecartonmojada
#8 No se yo...
xaggy #3 xaggy
Creía que era El Mundo Today
#9 Perrota
Lo malo es que te pase al revés…
Meneanauta #10 Meneanauta *
Vaya nivel el de las fanes del conejito malo
wildseven23 #2 wildseven23
Notición.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
gente delulu
Elbaronrojo #5 Elbaronrojo
De paso pueden ir al oftalmólogo, que a lo mejor no ven bien, o pueden ir clases de comprensión lectora por si saben leer pero no saben lo que leen.
#6 Maldito
#5 Y ya que estamos, al otorrino.
maspipinobreve #4 maspipinobreve *
Preñadas las veo, y bien majas que son.
#14 dclunedo
Siendo fans de Bad Bunny no es extraño que no sepan leer, escribir ni hablar.... :troll:
#13 Samaritan
A ver como interpretan las letras de Bunbury.
