10
meneos
77
clics
Las fans de Bad Bunny que compraron entradas para Bunbury por error: "No lo conocíamos, pero vamos a ir a su concierto"
Las jóvenes han señalado que, con los nervios de conseguir entradas para ver a Bad Bunny, se confundieron de cantante.
|
etiquetas
:
musica
,
bud bunny
,
bunbury
9
1
4
K
65
actualidad
14 comentarios
9
1
4
K
65
actualidad
#8
jdmf
Como poco, entenderán lo que canta.
3
K
54
#11
Urasandi
#8
Creo que comparten logopeda.
2
K
36
#12
cajadecartonmojada
#8
No se yo...
0
K
13
#3
xaggy
Creía que era El Mundo Today
2
K
32
#7
woody_alien
*
¿Pasaste últimamente por la portada? -
www.meneame.net/story/dos-chicas-confunden-compran-entradas-bunbury-ve
1
K
31
#9
Perrota
Lo malo es que te pase al revés…
1
K
29
#10
Meneanauta
*
Vaya nivel el de las fanes del conejito malo
0
K
19
#2
wildseven23
Notición.
0
K
12
#1
YSiguesLeyendo
gente delulu
0
K
10
#5
Elbaronrojo
De paso pueden ir al oftalmólogo, que a lo mejor no ven bien, o pueden ir clases de comprensión lectora por si saben leer pero no saben lo que leen.
0
K
10
#6
Maldito
#5
Y ya que estamos, al otorrino.
1
K
28
#4
maspipinobreve
*
Preñadas las veo, y bien majas que son.
0
K
7
#14
dclunedo
Siendo fans de Bad Bunny no es extraño que no sepan leer, escribir ni hablar....
0
K
7
#13
Samaritan
A ver como interpretan las letras de Bunbury.
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
