·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4253
clics
Revuelta
5372
clics
Los memes más tronchantes sobre "Burnet", el apellido falso de la pareja de Ayuso: "Tiene más identidades que Mortadelo"
4780
clics
Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia
3402
clics
La historia de los talibanes y un curioso mapa con su visión del mundo
3298
clics
'Palindrotiras', los sorprendentes cómics de José Pablo García que se leen igual del derecho que del revés
más votadas
402
Castilla y León investiga a 15 médicos de Burgos por incompatibilidad entre su trabajo en el hospital público y clínicas privadas
262
Kaja Kallas, caso clínico
484
Burnet & Brown, la empresa de la pareja de Ayuso en Florida que remite a su identidad falsa en Quirón
321
Vox privatiza el servicio de gestión de l'Albufera del Ayuntamiento de València con un contrato de un millón de euros
421
Raquel Ejerique repasa "las cosas raras" que le pasan a González Amador: "A la mayoría de las personas no nos suelen pasar"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
29
clics
Una familia entera obligada a vivir hacinada en una habitación: la realidad de muchos migrantes en España
Un estudio de IDRA refleja que el 41% de migrantes que viven en Barcelona y Madrid lo hacen hacinados.
|
etiquetas
:
inmigración
,
hacinamiento
5
2
1
K
84
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
1
K
84
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Antipalancas21
Y sin migrantes también.
7
K
98
#3
Findeton
*
No construir suficientes viviendas obliga al
hacinamiento y chabolismo
. Son los políticos los que impiden que se construya. Según el INE hay 250k nuevas familias al año y sólo 100k nuevas viviendas, y esto lleva pasando al menos 12 años y es acumulativo.
2
K
31
#4
Icelandpeople
#3
Es el Estado el que debe construir fuera de los mercados para competir con los mercados.
3
K
44
#5
elGude
#3
sigo esperando un artículo sobre este tema.
0
K
17
#8
BlackDog
#3
Efectivamente, por eso me hace gracia la gente que quiere solucionar el problema expropiando y prohibiendo pisos turísticos, si se llegara a hacer puede que solucionaras el problema 1 o 2 años, pero como hay un deficit de vivienda de 150k al año en 5 años volveríamos a tener el mismo problema, y esta vez ya no puedes expropiar nada.
0
K
7
#2
elGude
Deberían de cerrar los supermercados del centro y poner Airbnb.
0
K
17
#7
MIrahigos
Los migrantes de España no viven en España...
0
K
10
#6
Vamohacalmano
¿Quién les obliga? ¿en sus lugares de origen no vivían hacinados?
1
K
8
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente