edición general
7 meneos
29 clics
Una familia entera obligada a vivir hacinada en una habitación: la realidad de muchos migrantes en España

Una familia entera obligada a vivir hacinada en una habitación: la realidad de muchos migrantes en España

Un estudio de IDRA refleja que el 41% de migrantes que viven en Barcelona y Madrid lo hacen hacinados.

| etiquetas: inmigración , hacinamiento
5 2 1 K 84 actualidad
8 comentarios
5 2 1 K 84 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Y sin migrantes también.
7 K 98
Findeton #3 Findeton *
No construir suficientes viviendas obliga al hacinamiento y chabolismo. Son los políticos los que impiden que se construya. Según el INE hay 250k nuevas familias al año y sólo 100k nuevas viviendas, y esto lleva pasando al menos 12 años y es acumulativo.
2 K 31
#4 Icelandpeople
#3 Es el Estado el que debe construir fuera de los mercados para competir con los mercados.
3 K 44
elGude #5 elGude
#3 sigo esperando un artículo sobre este tema.
0 K 17
BlackDog #8 BlackDog
#3 Efectivamente, por eso me hace gracia la gente que quiere solucionar el problema expropiando y prohibiendo pisos turísticos, si se llegara a hacer puede que solucionaras el problema 1 o 2 años, pero como hay un deficit de vivienda de 150k al año en 5 años volveríamos a tener el mismo problema, y esta vez ya no puedes expropiar nada.
0 K 7
elGude #2 elGude
Deberían de cerrar los supermercados del centro y poner Airbnb.
0 K 17
MIrahigos #7 MIrahigos
Los migrantes de España no viven en España...
0 K 10
#6 Vamohacalmano
¿Quién les obliga? ¿en sus lugares de origen no vivían hacinados?
1 K 8

menéame