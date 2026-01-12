La familia Cazón, lista para colonizar un nuevo barrio de Madrid más grande que Zamora. Se puede cambiar vista lectura

Los primeros vecinos de Los Berrocales estrenan este año sus casas en una zona inhóspita con precios inalcanzables para muchos madrileños. Oferta, oferta y más oferta. Llevamos años escuchando esta palabra mágica. La solución a los problemas de la vivienda, se nos dice, pasa por inundar el mercado con mucho más suelo, grúas y ladrillos. Y Madrid capital tiene un enorme terreno baldío donde las edificaciones brotan como setas desde abril de 2024. El nuevo barrio se llama Los Berrocales, un nombre que se refiere a peñascos de granito.