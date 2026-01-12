edición general
La familia Cazón, lista para colonizar un nuevo barrio de Madrid más grande que Zamora. Se puede cambiar vista lectura

Los primeros vecinos de Los Berrocales estrenan este año sus casas en una zona inhóspita con precios inalcanzables para muchos madrileños. Oferta, oferta y más oferta. Llevamos años escuchando esta palabra mágica. La solución a los problemas de la vivienda, se nos dice, pasa por inundar el mercado con mucho más suelo, grúas y ladrillos. Y Madrid capital tiene un enorme terreno baldío donde las edificaciones brotan como setas desde abril de 2024. El nuevo barrio se llama Los Berrocales, un nombre que se refiere a peñascos de granito.

4 comentarios
pitercio #2 pitercio
El nuevo Monstruoles.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
. La construcción más avanzada es un edificio blanco de 110 viviendas llamado Sinán que probablemente este verano se convertirá en el primero en ser habitado. Quedaría inaugurado un barrio que rondará los 67.000 vecinos y 22.000 viviendas, más que Soria, Zamora o Ávila.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Es el proyecto de Desarrollos del Sureste, que sumará cuatro nuevos barrios a Madrid (Los Berrocales, Valdecarros, Los Ahijones y Los Cerros) contaran con unos 320.000 vecinos, que irán llegando de forma progresiva hasta final de la década de los treinta.
#4 Tailgunner
pues no sé por qué se flipan tanto: Los Ahíjones va a ser aún más grande que Los Berocales y Valdecarros unas cuantas veces más grande que Los Ahijones...
