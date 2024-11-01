edición general
La familia de Adrián, el español en coma en Tailandia, consigue los 260.000 euros gracias a donaciones y podrán repatriarle a España

Buenas noticias para Adrián Palomino, el español que estaba en Tailandia en coma tras sufrir un accidente de moto mientras estaba de permiso y cuya familia pedía donaciones para repatriarle a España ante el elevado coste médico del país asiático. La cuenta que abrieron en GoFund.me, la plataforma especializada en crowdfunding, ha conseguido recaudar los 260.000 euros que necesitaban para poder repatriarle a España. Relacionada: www.meneame.net/story/lanzan-campana-recaudacion-repatriar-espanol-com

mund4y4 #12 mund4y4
#3 Ese ciudadano español estaba viviendo y trabajando en Tailandia.
¿Te imaginas que todos los españoles que viven y trabajan fuera pidan lo mismo?

¡Es absurdo! No estaba de viaje, ni de vacaciones.
El tipo tenía su vida montada en Tailandia.
#14 ddomingo
#12 Tampoco me imagino que para cada ciudadano que decida hacer activismo se movilicen recursos militares por cientos de miles de euros y aquí estamos.

De hecho el tema es que no se hace para cada ciudadano sino solo para aquellos que son de la causa del gobierno.
mund4y4 #18 mund4y4
#14 Si no entiendes que aquello causó un conflicto internacional que involucró a varios países y es claramente diferente, el problema lo tienes tú y no yo.
#26 ddomingo
#18 Claro que lo entiendo. Unos ciudadanos deciden ir a causar un conflicto internacional y desde el gobierno se movilizan medios militares para apoyarlos porque el gobierno puede sacar rédito político usando el dinero público para ello.
josde #24 josde
#14 Intentas defender lo indefendible, se te nota que estas obsesionado con el gobierno.
antesdarle #20 antesdarle
#12 cuánta gente termina en coma trabajando en el extranjero?
#27 ddomingo
#12 ¿Te imaginas dar sanidad gratuita a cientos de miles de personas que no son españolas sin la obligación ni de pagar ni de tener un día cotizado?
Eso no sucede en ningún país del mundo salvo en España. Y para eso parece que si hay dinero. Pero para ciudadanos españoles en el extranjero en situaciones de desamparo extraordinarias es inimaginable por lo que veo.
#17 Pixmac
#5 Las repatriaciones que conozco son de españoles haciendo turismo. A un español que trabaja o reside en el extranjero es lógico que el Estado no le pague la repatriación. ¿Te imaginas repatriar a todos los españoles enfermos en países con sanidad privada? Habría que verte si España gastara dinero en repatriar a todos los españoles enfermos :ffu:
platypu #1 platypu
Gracias a la mediacion de nuestro gobierno. Me refiero a los impuestos que les va a cobrar de la donacion
borachoman #2 borachoman
No lo entiendo, ¿está trabajando y no tiene seguro médico?

Siempre hay gente como #1 que culpa al gobierno, pero bueno.
Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo *
#2 No entiendo que los culpen, si el Gobierno dice que nunca deja a nadie atrás ...
■ El vasco enfermo en Tailandia está "crítico" y la familia pide su repatriación urgente
x.com/Defensagob/status/1781292028959076663 [[■ Margarita Robles: El ministerio de Defensa pone a disposición de la familia de Álex un avión medicalizado del Grupo45 que saldrá esta tarde hacia Tailandia…   » ver todo el comentario
2 K 40
mund4y4 #7 mund4y4
#2 Tenía sus seguros laborales pero no un seguro médico de viaje, eso dice la noticia.
Aunque lo que cuenta la hermana es bastante confuso porque tampoco entiendo lo de “tener un accidente de moto volviendo a tierra”.

En cualquier caso será como en Estados Unidos. Te cubrimos una apendicitis pero no un cáncer.
Me parece una irresponsabilidad irte a trabajar a un país y no informarte sobre estas movidas, sobre todo teniendo en cuenta que su profesión es de riesgo, dejando a un lado posibles accidentes de otro tipo como el que le ha sucedido.
Y si se informó y le dio igual, peor todavía.
Kasterot #9 Kasterot
#1 #2 #3 Las embajadas españolas advierten explícitamente en sus webs: "El Estado no se hace cargo de los gastos de hospitalización ni de repatriación".

Y por otro lado, entonces a pesar de la obligación personal de viajar asegurado, como el gobierno debe repatriarnos, pues para que gastar en seguro
#11 Pixmac *
#2 Estaba de permiso. En el trabajo tenía seguro pero fuera de él no y el seguro de accidentes de la moto no cubría más que el tratamiento en hospital público, que imagino que serán pequeños golpes y un accidente de moto tan importante no lo cubren.

Es lo que tiene querer ahorrar dinero en países con sanidad privada. Ahorran dinero a costa de su salud. En países como Tailandia puede que gastes 200€ al mes en alojamiento y comida pero si contratas un seguro privado los gastos llegarán a 1.000€ o más al mes y ese dinero se lo quieren ahorrar pensando en que no les pasará nada.
Huaso #16 Huaso
#11 pues eso. Lo que comento en #13

Probablemente la hermana llama seguro laboral al de DAN o similar. Que es el que te obliga cualquier certificadora como PADI o SSI, por mencionar alguno.
Y que solo te cubre en accidente de buceo o relacionado.
TripleXXX #28 TripleXXX
#11 Hace unos años consideré emigrar y lo primero que tenía en cuenta era el coste de un seguro premium, se ve muy bonito y barato todo pero si olvidas ese gasto puede ser un infierno emigrar a ciertos países.
Huaso #13 Huaso
#2 si. Pero no tenía el seguro de viaje con repatriación porque muy probablemente estaba trabajando de forma irregular, que es muy habitual en el sector de buceo:
Te haces el de DAN y alguno complementario de asistencia médica. Pero claro, cubre hasta donde cubre y obviamente la repatriación queda fuera si el accidente no es de buceo.

Para cubrir cosas así te haces uno de viaje que contempla los gastos médicos hasta medio millón de euros y la repatriación.

A mí me sabe mal por el chaval, y…   » ver todo el comentario
#3 ddomingo
#1 Para la flotilla de Gaza se pueden desplegar unas corbetas a costa del erario público pero para repatriar a un ciudadano en coma en el extranjero no se pone un duro. Si acaso se cobra.
DrEvil #4 DrEvil
#3 Pena no poder votarte más veces.
Malinke #6 Malinke
#3 no estoy al tanto, pero creo que podían volver en los barcos.
platypu #8 platypu
#6 no, volvieron en avion que tuvimos que pagarles todos. Otros paises les cobraron el vuelo
Malinke #15 Malinke
#8 no seguí aquello y no me acuerdo, pero sé que Israel interceptó la flotilla, no sé lo que hizo con los barcos. Igual pudieron volver en ellos o igual, no.
Druidaferal #21 Druidaferal
#3 infiel.....
Escafurciao #22 Escafurciao
#3 pues si y la demagogia te sale por las orejas, porque no tengo ganas de buscar en tus comentarios, pero seguro que ponías verde al gobierno por lo de la flotilla que van a estar dando vueltas igualmente, al menos hacían algo útil.
#23 Meinhard
#3 ¿Sabes que esta haciendo demagogia? Te has puesto a investigar un poco o sueltas lo primero que te pasa por la cabeza?
1 K 25
#19 Meinhard
“¿Por qué el Estado pagó el viaje de vuelta de los de la flotilla, pero si yo me voy de viaje, me hago daño y no tengo seguro, nadie me paga nada?”

La diferencia no tiene que ver con la ideología ni con quiénes eran. Tiene que ver con el tipo de situación.

Cuando un español es detenido en el extranjero, el Estado tiene la obligación legal de prestarle asistencia consular. Eso significa asegurarse de que se respeten sus derechos y, si procede, facilitar su regreso a casa. Es una obligación…   » ver todo el comentario
1 K 34
#10 Suleiman
Eso es lo que pasa por no sacarse un seguro, de todas maneras todo el soporte para el y su familia.
#25 Kuruñes3.0
A mi lo de cogerse una moto en esos países me parecio siempre una temeridad. El tráfico una locura, y ya no es solo esto, si eres tú el que mata o lisia a alguien a un talego subdesarrollado... en fin.
