La familia de Adrián, el español en coma en Tailandia, consigue los 260.000 euros gracias a donaciones y podrán repatriarle a España

Buenas noticias para Adrián Palomino, el español que estaba en Tailandia en coma tras sufrir un accidente de moto mientras estaba de permiso y cuya familia pedía donaciones para repatriarle a España ante el elevado coste médico del país asiático. La cuenta que abrieron en GoFund.me, la plataforma especializada en crowdfunding, ha conseguido recaudar los 260.000 euros que necesitaban para poder repatriarle a España. Relacionada: www.meneame.net/story/lanzan-campana-recaudacion-repatriar-espanol-com
¿Te imaginas que todos los españoles que viven y trabajan fuera pidan lo mismo?
¡Es absurdo! No estaba de viaje, ni de vacaciones.
El tipo tenía su vida montada en Tailandia.
De hecho el tema es que no se hace para cada ciudadano sino solo para aquellos que son de la causa del gobierno.
Eso no sucede en ningún país del mundo salvo en España. Y para eso parece que si hay dinero. Pero para ciudadanos españoles en el extranjero en situaciones de desamparo extraordinarias es inimaginable por lo que veo.
Siempre hay gente como #1 que culpa al gobierno, pero bueno.
Aunque lo que cuenta la hermana es bastante confuso porque tampoco entiendo lo de “tener un accidente de moto volviendo a tierra”.
En cualquier caso será como en Estados Unidos. Te cubrimos una apendicitis pero no un cáncer.
Me parece una irresponsabilidad irte a trabajar a un país y no informarte sobre estas movidas, sobre todo teniendo en cuenta que su profesión es de riesgo, dejando a un lado posibles accidentes de otro tipo como el que le ha sucedido.
Y si se informó y le dio igual, peor todavía.
Y por otro lado, entonces a pesar de la obligación personal de viajar asegurado, como el gobierno debe repatriarnos, pues para que gastar en seguro
Es lo que tiene querer ahorrar dinero en países con sanidad privada. Ahorran dinero a costa de su salud. En países como Tailandia puede que gastes 200€ al mes en alojamiento y comida pero si contratas un seguro privado los gastos llegarán a 1.000€ o más al mes y ese dinero se lo quieren ahorrar pensando en que no les pasará nada.
Probablemente la hermana llama seguro laboral al de DAN o similar. Que es el que te obliga cualquier certificadora como PADI o SSI, por mencionar alguno.
Y que solo te cubre en accidente de buceo o relacionado.
Te haces el de DAN y alguno complementario de asistencia médica. Pero claro, cubre hasta donde cubre y obviamente la repatriación queda fuera si el accidente no es de buceo.
Para cubrir cosas así te haces uno de viaje que contempla los gastos médicos hasta medio millón de euros y la repatriación.
A mí me sabe mal por el chaval, y
La diferencia no tiene que ver con la ideología ni con quiénes eran. Tiene que ver con el tipo de situación.
Cuando un español es detenido en el extranjero, el Estado tiene la obligación legal de prestarle asistencia consular. Eso significa asegurarse de que se respeten sus derechos y, si procede, facilitar su regreso a casa. Es una obligación… » ver todo el comentario