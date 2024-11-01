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¿Que es la “faisandé” o “faisandage”?

La faisande o faisandage es una técnica culinaria antiquísima, consistente en someter a las piezas de caza a un tiempo de reposo, mortificación o maduración; con el objeto de enternecerlas y permitir que desarollen su sabor y aroma óptimo. Esta técnica para mortificar la carne de caza se populariza en la Francia clásica y de ahí viene su nombre. Su nombre en francés deriva de la palabra faisán, que es la ave de caza en la que más se ha empleado este proceso a lo largo de la historia de la gastronomía. No obstante el origen de la faisandé es...

| etiquetas: faisande , técnica culinaria , antiquísima , maduración , faisán
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7 comentarios
1 1 0 K 20 cultura
#1 txelin *
Vamos, lo que en mi pueblo le llamar dejarla oreándose, me contaban que antes de cocinar gato había que dejar oreándose un par de noches
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devilinside #3 devilinside
#1 Es que si no, el gato es muy indigesto, araña las paredes del estómago
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maldia #7 maldia
#1 La faisande era bastante mas que un oreo de dos días. "Cuando la técnica se aplicaba a animales de pluma, solían colgarse las piezas del pico o cuello, sin desplumar ni limpiar, en un lugar seco y fresco alejado del alcance de insectos o roedores. El tiempo de mortificación dependía de la especie del animal, siendo habitual un proceso de entre 3 y 4 días, llegando a una semana en el caso del faisán.

Existían diferentes opiniones y métodos para discernir el momento en el que el

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silencer #5 silencer *
Y esto evolucionó a "los pajaritos de las Landas"
www.traveler.es/gastronomia/articulos/plato-censurado-hortelano-al-arm

Estos gorriones se capturan ilegalmente en la zona francesa de las Landas y se ceban en pequeñas cajas oscuras donde se alimentan día y noche sin descanso para convertirlas en bolas de grasa. El objetivo es que los huesos no calcifiquen para que queden más cartilaginosos. Veinte días más tarde sumergen las

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maldia #6 maldia
#5 Publique un articulo sobre ese tema hace un año mas o menos menea.me/2duyb
COMIDA PROHIBIDA: ORTOLAN BUNTING, UN PLATILLO TÉTRICO EN VERDAD
Ortolan bunting en Armagnac es una de las recetas más espeluznantes que puedan existir, una comida prohibida que genera mucho morbo y que puede ser castigada con la cárcel. Un pájaro europeo que se consume como parte de la gastronomía francesa. Con una preparación muy particular y especialmente tétrica. Un platillo que debe consumirse a escondidas para evitar la furia de Dios.
grupoanimal.mx/gastronomia/comida-prohibida-ortolan-bunting-un-platill
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#2 Pitchford
Mejor una cocción prolongada que tanto oreo.. A mí tanto saborcillo no me gusta..
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devilinside #4 devilinside
#2 Soy de tu opinión. Me pasa lo mismo con la lamprea, que para mí es demasiado sabrosa
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menéame