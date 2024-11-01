¿Que es la “faisandé” o “faisandage”?

La faisande o faisandage es una técnica culinaria antiquísima, consistente en someter a las piezas de caza a un tiempo de reposo, mortificación o maduración; con el objeto de enternecerlas y permitir que desarollen su sabor y aroma óptimo. Esta técnica para mortificar la carne de caza se populariza en la Francia clásica y de ahí viene su nombre. Su nombre en francés deriva de la palabra faisán, que es la ave de caza en la que más se ha empleado este proceso a lo largo de la historia de la gastronomía. No obstante el origen de la faisandé es...