¿Que es la “faisandé” o “faisandage”?

La faisande o faisandage es una técnica culinaria antiquísima, consistente en someter a las piezas de caza a un tiempo de reposo, mortificación o maduración; con el objeto de enternecerlas y permitir que desarollen su sabor y aroma óptimo. Esta técnica para mortificar la carne de caza se populariza en la Francia clásica y de ahí viene su nombre. Su nombre en francés deriva de la palabra faisán, que es la ave de caza en la que más se ha empleado este proceso a lo largo de la historia de la gastronomía. No obstante el origen de la faisandé es...
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Existían diferentes opiniones y métodos para discernir el momento en el que el
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Estos gorriones se capturan ilegalmente en la zona francesa de las Landas y se ceban en pequeñas cajas oscuras donde se alimentan día y noche sin descanso para convertirlas en bolas de grasa. El objetivo es que los huesos no calcifiquen para que queden más cartilaginosos. Veinte días más tarde sumergen las
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COMIDA PROHIBIDA: ORTOLAN BUNTING, UN PLATILLO TÉTRICO EN VERDAD
Ortolan bunting en Armagnac es una de las recetas más espeluznantes que puedan existir, una comida prohibida que genera mucho morbo y que puede ser castigada con la cárcel. Un pájaro europeo que se consume como parte de la gastronomía francesa. Con una preparación muy particular y especialmente tétrica. Un platillo que debe consumirse a escondidas para evitar la furia de Dios.
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