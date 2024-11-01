edición general
El fabricante de las sartenes de los chefs estrella Michelin entra en preconcurso

Bergner Europe, la multinacional dedicada al menaje de cocina que cuenta con marcas como MasterPro, Bergner y San Ignacio, atraviesa turbulencias financieras. La compañía ha solicitado el preconcurso de acreedores y la extensión de las negociaciones hasta final de año para renegociar un pasivo cercano a los 100 millones de euros, según coinciden distintas fuentes consultadas por elEconomista.es.

Graffin #2 Graffin
Normal, haces un producto de calidad que dura toda la vida y la gente solo te compra una vez.
1
#4 PerritaPiloto
#2 Error. Lo de las sartenes es un drama. Se les va en seguida la capa antiadherente. Tan antiadherente que en ocasiones se despega entera.

He probado varias marcas y no he conseguido que duren más que algunos meses, y he comprado de varios precios.
0
#5 EISev
#4 compra sartenes sin antiadherente. Yo tengo estas de acero inoxidable, pego la descripción del fabricante sin enlace para no hacer spam

ZWILLING Pro
Sartén 28 cm, 18/10 Acero inoxidable, Plata
ZWILLING
Precio de venta:99,95 €

Si sabes cómo usarlas la comida no se pega, hay que controlar temperatura y tiempos, no tiene mucho misterio
0
arturios #6 arturios *
#4 Hay sartenes de hierro que no llevan antiadherente, hay que "curarlas" y con un mantenimiento adecuado duran toda la vida o más, depende de la edad que tengas, el problema es que el consumidor medio ve grandes ventajas en una sartén barata con teflón respecto a una mucho más cara y que encima requiere cierto mantenimiento, como diría el R. R. "es el mercado, amijo".

Añado: echando un vistazo muy rápido, los precios oscilan entre los 80-150€ y es que la calidad se paga.
0
eltxoa #3 eltxoa
Las mejores sartenes, las de pyrex :troll:
0
#1 Leon_Bocanegra
Deberían abrirse a mas mercado. Solo con chef estrés Michelin no da para sobrevivir
0

