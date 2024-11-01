La fábrica de 9.360.000.000 € de Honda cierra sus puertas antes incluso de fabricar un solo coche eléctrico

Los japoneses han tenido que frenar su estrategia eléctrica. El futuro más inmediato de Honda pasa por los híbridos, lo que supone cancelar muchos proyectos e inversiones en fábricas. Los japoneses, al igual que muchas otras marcas, no han obtenido los resultados esperados con su gama 100% eléctrica. La inestabilidad del mercado y el despertar de China como gigante industrial ha causado estragos en las oficinas de Minato.