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La fábrica de 9.360.000.000 € de Honda cierra sus puertas antes incluso de fabricar un solo coche eléctrico

La fábrica de 9.360.000.000 € de Honda cierra sus puertas antes incluso de fabricar un solo coche eléctrico

Los japoneses han tenido que frenar su estrategia eléctrica. El futuro más inmediato de Honda pasa por los híbridos, lo que supone cancelar muchos proyectos e inversiones en fábricas. Los japoneses, al igual que muchas otras marcas, no han obtenido los resultados esperados con su gama 100% eléctrica. La inestabilidad del mercado y el despertar de China como gigante industrial ha causado estragos en las oficinas de Minato.

| etiquetas: honda , fábrica , coche eléctrico , cierra
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9 comentarios
13 5 0 K 63 Motor
#2 Grahml
Sin duda lo mejor es dejar definitivamente el mercado del vehículo eléctrico para China y darlo todo por perdido


De todas maneras, los chinos también están bien bien dedicados al mercado de los híbridos, así que pareciera qué definitivamente se les está dejando todo el pastel a los chinos.

Luego llegarán los lloros.
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#8 Pitchford
#2 Los híbridos no enchufables me temo que son un mercado en decadencia también, especialmente si el petróleo sigue subiendo por los juegos de guerra. A los enchufables les veo más margen, con su pequeña batería para el día a día y su gasolina para las vacaciones, pero dependerá de la evolución de los eléctricos y la carga en viaje.
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#7 Tensk
#6 Que haya visto, la especificación de la fábrica, el resto pues...
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#5 Pixmac
Japón y Estados Unidos, es lo que le queda a Honda. Como no le vaya bien ahí va a tener que cerrar en pocos años.
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#1 Pitchford
Otros que se rinden. Esperemos que resista alguna marca europea, frente a Tesla y las marcas chinas.
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#6 Pitchford
#3 Pues sí, no sé que aporta de novedad esta noticia de hoy de la misma fuente.
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josde #4 josde
#1 Frente a Tesla puede, pero ante las marcas chinas les va a ir peor.
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#9 poxemita
Deberian ponerlo en centimos, sería mas espectacular.

Parece que están inspirados en esa página: www.meneame.net/story/4-300-m-altura-central-hidroelectrica-mas-alta-m
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menéame