A 4.300 m de altura, la central hidroeléctrica más alta del mundo funciona como una inmensa batería de agua que producirá 2.994 MWh anuales

La central hidroeléctrica de Daofu, en Sichuan, se construye a 4.300 metros, convirtiéndose en la más alta del mundo. Funciona como una megabatería hidráulica que bombea agua en horas valle y genera electricidad en horas punta, en una región con gran potencial solar. Tendrá 2,1 GW de potencia y producirá casi 3 TWh anuales, suficientes para dos millones de hogares . Su objetivo es estabilizar la red china integrando energía solar y eólica, resolviendo el reto del almacenamiento y reforzando la estrategia nacional de autosuficiencia energética.