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A 4.300 m de altura, la central hidroeléctrica más alta del mundo funciona como una inmensa batería de agua que producirá 2.994 MWh anuales

A 4.300 m de altura, la central hidroeléctrica más alta del mundo funciona como una inmensa batería de agua que producirá 2.994 MWh anuales

La central hidroeléctrica de Daofu, en Sichuan, se construye a 4.300 metros, convirtiéndose en la más alta del mundo. Funciona como una megabatería hidráulica que bombea agua en horas valle y genera electricidad en horas punta, en una región con gran potencial solar. Tendrá 2,1 GW de potencia y producirá casi 3 TWh anuales, suficientes para dos millones de hogares . Su objetivo es estabilizar la red china integrando energía solar y eólica, resolviendo el reto del almacenamiento y reforzando la estrategia nacional de autosuficiencia energética.

| etiquetas: central hidroelectrica , bateria de agua , energia solar , china
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3 comentarios
2 1 0 K 35 actualidad
#1 poxemita
Vaya primos, podrían haber utilizado Wh en lugar de kWh:
"A 4.300 m de altura, la central hidroeléctrica más alta del mundo funciona como una inmensa batería de agua que producirá 2.994.000.000 kWh anuales"
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Laro__ #3 Laro__ *
#1 A ver... Hazte caso a ti mismo y ponlo en watios; y aún así te sobran ceros. (Luego medimos la distancia a la luna en milímetros).
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Blackat #2 Blackat
EL inventor de esta idea es español , la primera vez que oimos hablar de esto , el proponia bombear agua de mar en canarias hacia arriba, con la energia de las verdes y aprovechar la caida para desalar y generar energia de noche.


Obviamente todo el mundo se reia del..pero hoy mira.
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menéame