Por qué Honda prefiere perder 13.609.000.000 € antes que fabricar sus nuevos eléctricos

Ha sido una auténtica sorpresa, pero Honda ha cancelado la producción de sus eléctricos más esperados, pese a la millonada que le va a costar. Pero tiene sobrados motivos... Si los nuevos aranceles a los coches extranjeros en Estados Unidos y la desaceleración de las ventas de coches eléctricos han hecho que marcas como Porsche entren en brutales pérdidas y se replanteen su futuro como fabricantes de sólo eléctricos; lo de Honda ha sido de locos. Por sorpresa, y sin medias tintas, Honda ha comunicado que cancela la producción de sus eléctricos

| etiquetas: honda , coche , eléctrico
Duke00 #1 Duke00
"desaceleración de las ventas de coches eléctricos"

O dicho de otra manera, la incapacidad de competir con los coches eléctricos chinos.
#4 Marisadoro
#1
La marca explica que “en un entorno competitivo tan complejo, Honda no pudo ofrecer productos con una mejor relación calidad-precio que los de los nuevos fabricantes de VE, lo que resultó en una pérdida de competitividad”.
Bixio7 #3 Bixio7
seguramente es porque en Formula 1 no están haciendo el ridículo :troll:
millanin #2 millanin
Buena suerte para el futuro.
