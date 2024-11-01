Por qué Honda prefiere perder 13.609.000.000 € antes que fabricar sus nuevos eléctricos

Ha sido una auténtica sorpresa, pero Honda ha cancelado la producción de sus eléctricos más esperados, pese a la millonada que le va a costar. Pero tiene sobrados motivos... Si los nuevos aranceles a los coches extranjeros en Estados Unidos y la desaceleración de las ventas de coches eléctricos han hecho que marcas como Porsche entren en brutales pérdidas y se replanteen su futuro como fabricantes de sólo eléctricos; lo de Honda ha sido de locos. Por sorpresa, y sin medias tintas, Honda ha comunicado que cancela la producción de sus eléctricos
O dicho de otra manera, la incapacidad de competir con los coches eléctricos chinos.
La marca explica que “en un entorno competitivo tan complejo, Honda no pudo ofrecer productos con una mejor relación calidad-precio que los de los nuevos fabricantes de VE, lo que resultó en una pérdida de competitividad”.