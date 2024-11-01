Por qué Honda prefiere perder 13.609.000.000 € antes que fabricar sus nuevos eléctricos

Ha sido una auténtica sorpresa, pero Honda ha cancelado la producción de sus eléctricos más esperados, pese a la millonada que le va a costar. Pero tiene sobrados motivos... Si los nuevos aranceles a los coches extranjeros en Estados Unidos y la desaceleración de las ventas de coches eléctricos han hecho que marcas como Porsche entren en brutales pérdidas y se replanteen su futuro como fabricantes de sólo eléctricos; lo de Honda ha sido de locos. Por sorpresa, y sin medias tintas, Honda ha comunicado que cancela la producción de sus eléctricos