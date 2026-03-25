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La extrema derecha promete mentiras": la carta de una niña de 14 años que se ha vuelto viral

La extrema derecha promete mentiras": la carta de una niña de 14 años que se ha vuelto viral

En los últimos años la extrema derecha ha ganado presencia en varios países europeos, un tema que incluso los más jóvenes observan en el debate público. Esto se refleja en el caso de una niña valenciana de 14 años que escribió una redacción sobre la situación política en España. De primeras, la niña expone que aquellos que apoyan a dicha ideología lo hacen por estar 'mal informados' mayormente. Y en particular critica la figura de Santiago Abascal, líder de VOX y uno de los máximos representantes de la extrema derecha a nivel nacional.

| etiquetas: abascal , fake , extrema derecha
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15 comentarios
20 4 4 K 175 politica
Comentarios destacados:    
#6 Suleiman
Que se prepare la niña... Le va a caer la del pulpo. La ultraderecha siempre se ha caracterizado por la reflexión y la aceptación de críticas. Arriba ya vemos unos ejemplos...
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Stathamdepueblo #4 Stathamdepueblo
a ver, podría ser la misma niña que ha escrito el programa electoral de VOX
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Malinke #10 Malinke
#7 no sé de quién hablas tú, pero en los programas de partidos de izquierda que gobiernan con el PsoE y en sus intervenciones en el congreso o entrevistas en los medios, tienen políticas que suelen coincidir con los deseos de la mayoría de la población; porque la mayoría de la población se queja cuando la sanidad no funciona, cuando se usan barracones para dar clases y aulas sin aire acondicionado, cuando no se puede comprar vivienda o las rentas copan buena parte del salario, de la corrupción,…   » ver todo el comentario
1 K 20
#11 vGeeSiz
#10 eso mejor te lo pregunto a ti...

¿Por qué será?
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#1 Albarkas
Si que si, cielo.
Al árbol se le cuida desde chiquitico.
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Rogue #8 Rogue
La Ana Frank valenciana o la niña de las chuches de Rajoy
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XtrMnIO #15 XtrMnIO
Cómo se enteren los fachas de quién es esa niña le joden la vida.
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YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
si sois felices creyendo que esto lo ha escrito sola una niña de 14 años... pues fale!
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ostiayajoder #14 ostiayajoder
Espero q no, pq si es real y se conoce le va a caer un acoso infinito de los mas tarados y subnormales de la sociedad, la secta MAGA patria.
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ostiayajoder #12 ostiayajoder
#7 No.

Claramente.

El unico medio de comunicacion estatal q no es antigobierno es TVE....

No se q fumas....

De hecho es facil de ver en el odio visceral q teneis al Perro: totalmente infundado e injustificable sino es desde el sectarismo.
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Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
Rojelios, la papilla, a almorzar.
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#2 vGeeSiz
La carta que emocionó a Spielberg...

Que la hagan famosa como a Greta xD xD la izquierda y sus intentos desesperados para que les hagan casito xD xD
7 K -29
Malinke #5 Malinke
#2 habrá que utilizar el marketing como hace la derecha, porque con las políticas de la derecha y extremaderecha, no ganan por el programa electoral, que muchas veces ni lo ponen porque las dará vergüenza mentir tanto, ganan por marketing y compra de medios de comunicación.
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#7 vGeeSiz
#5 estás hablando del gobierno actual?
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#9 coldchiliandhotchilly
#2 no tengo prueba ni dudas de que esa niña también escribió el programa electoral de vox… y también como vivir de las paguitas con una fundación
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menéame