La extrema derecha promete mentiras": la carta de una niña de 14 años que se ha vuelto viral

En los últimos años la extrema derecha ha ganado presencia en varios países europeos, un tema que incluso los más jóvenes observan en el debate público. Esto se refleja en el caso de una niña valenciana de 14 años que escribió una redacción sobre la situación política en España. De primeras, la niña expone que aquellos que apoyan a dicha ideología lo hacen por estar 'mal informados' mayormente. Y en particular critica la figura de Santiago Abascal, líder de VOX y uno de los máximos representantes de la extrema derecha a nivel nacional.