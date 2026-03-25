La extrema derecha promete mentiras": la carta de una niña de 14 años que se ha vuelto viral

En los últimos años la extrema derecha ha ganado presencia en varios países europeos, un tema que incluso los más jóvenes observan en el debate público. Esto se refleja en el caso de una niña valenciana de 14 años que escribió una redacción sobre la situación política en España. De primeras, la niña expone que aquellos que apoyan a dicha ideología lo hacen por estar 'mal informados' mayormente. Y en particular critica la figura de Santiago Abascal, líder de VOX y uno de los máximos representantes de la extrema derecha a nivel nacional.
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¿Por qué será?
Al árbol se le cuida desde chiquitico.
Claramente.
El unico medio de comunicacion estatal q no es antigobierno es TVE....
No se q fumas....
De hecho es facil de ver en el odio visceral q teneis al Perro: totalmente infundado e injustificable sino es desde el sectarismo.
Que la hagan famosa como a Greta la izquierda y sus intentos desesperados para que les hagan casito