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La extrema derecha en guerra contra las mujeres

La extrema derecha en guerra contra las mujeres

En toda América Latina se ha declarado una extraña guerra. Se libra no solo en los parlamentos y los tribunales, también en las aulas, las cocinas, las iglesias y los agitados espacios de Internet. Sus blancos son las mujeres, las personas queer y trans, y los movimientos que insisten en que la vida se puede vivir de otra manera. La extrema derecha actual dice defender la familia patriarcal, la moral y la tradición. Pero bajo estas palabras se esconde otro proyecto: la restauración de las viejas jerarquías

| etiquetas: derecha , ultraderecha , extrema derecha , mujeres , machismo , américa
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