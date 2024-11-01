edición general
Los extranjeros compraron 71.155 viviendas en España en el primer semestre, un 2% más que en 2024

La compraventa de viviendas libres por parte de extranjeros aumentó un 2% interanual en el primer semestre respecto al mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar las 71.155 operaciones, según un informe publicado este jueves por el Consejo General del Notariado.

#9 pepel
#7 Me estoy refiriendo a las mafias que optaban a comprar una propiedad, a las que por ley se les permitía acceder a la nacionalidad

#1 Findeton
¿Pero el odio al extranjero no era algo franquista? Por otra parte, me da que lo que pasa es que los extranjeros son más ricos que los españoles... es decir es un problema de pobreza. Y de escasez de vivienda, digo yo que habrá que construir más.

#3 Psignac
#1 Quieres hormigonar el país entero? Vender España a los extranjeros para que tus jóvenes se tengan que ir a vivir donde nadie quiere es miseria intelectual y moral. Es la salida fácil para unas élites vagas e incompetentes que no les importa ni el pueblo ni el país en general, por muchas pulseritas que se pongan. Lo que hay que hacer es modernizarse, invertir en tecnología avanzada y en energía, para ser autosuficientes y competitivos, y que las empresas locales puedan vender productos de alto valor añadido y se generen empleos de calidad. Y limitar las compras extranjeras de bienes inmuebles. Si quieren venir que se paguen un hotel.

#4 Findeton
#3 Si hay 250k nuevas familias al año, ¿te parece poco razonable construir 250k nuevas viviendas al año? Si no, ¿dónde las metes? ¿En chabolas? ¿Dividimos los pisos en 4 como los japoneses? ¿O van a los millones de viviendas vacías... que están en pueblos perdidos de cáceres donde no hay trabajo?

#11 MetalAgm
#4 ¿sabes donde hay muchisisisisisisisma vivienda y terreno barato? En el pueblo de mi madre en Burgos y todos los pueblos de alrededor y de la España vaciada... pero ¿sabes que pasa? Que en este puto pais no se da teletrabajo ni se descentralizan trabajos para que la gente como minimo no abandone esas zonas y se quede alli a vivir en vez de irse a las grandes ciudades... ya de que vaya gente alli ni hablamos si no se es capaz ni de retener a la gente local en esas zonas...

#12 Findeton
#11 Que den fueros a los pueblos para que pongan impuestos como Andorra, y solucionado el problema de la España Vaciada. Ah no, que la izquierda no quiere bajar impuestos. Ok, pues entonces no echéis la culpa de la España Vaciada a otros, la culpa es vuestra.

#15 MetalAgm
#12 Bueno, yo siempre he dicho que habria que dar rebajas fiscales a empresas que se instalen en esa zona de la España vaciada y den 100% de teletrabajo las que puedan y eso si, tambien penalizar con tasas diversas (tasa in itinere por contaminacion, tasa por zona tensionada, etc ) a empresas que se instalan en zonas tensionadas o no dan teletrabajo pudiendo darlo...

#17 Findeton
#15 Ok entonces la culpa es de los que no quieren dar esas rebajas fiscales. Y no solo a empresas, también se puede bajar el IRPF. Ah, y con esas rebajas, ¿quién paga las pensiones? La verdadera razón por la que no se hace esto. La próxima vez que la PSOE anuncie un aumento de pensiones, lo mismo tendrías que pensar en la España Vaciada. No hay almuerzo gratis.

#19 MetalAgm
#17 No lo quieren hacer porque hay muchos intereses inmobiliarios en juego. No son las pensiones... que mas y mas y mas poblacion se concentre en las grandes ciudades es un win-win para todos menos para los ciudadanos:
- Politicos que ven como aumentan los precios de vivienda y cobran mas % de tasas de las compra-ventas
- Empresarios y fondos de inversion (que ademas de invertir en vivienda y oficina en las grandes ciudades invierten en empresas que se instalan en las grandes ciudades) que ven…   » ver todo el comentario

#20 Findeton
#19 Las pensiones son como el 40% del gasto estatal y cada vez más. Obviamente no se pueden permitir bajar impuestos, porque habría que recortar pensiones.

Y lo que dices es falso, confundes causa y efecto. Los fondos invierten en vivienda porque los precios suben, no al revés. Los precios suben porque hay escasez. Suben porque cada año hay 250k nuevas familias y sólo 100k nuevas viviendas. No porque vengan los fondos. Suben por escasez real y física.

#23 MetalAgm
#20 Pero hay 250k nuevas familias que se concentran en las mismas grandes ciudades, y si construyeran en las grandes ciudades al ritmo que se quiere, no habria ya ni un atomo de espacio verde en las ciudades y no serian mas que hormigon por todos los lados, mas de lo que ya hay, y saturacion muchisima mas de la que ya hay

Si el crecimiento de esas 250K familias estuviera mucho mas repartido por todo el territorio (y España es de los paises mas grandes de la UE, no para tener a todos metidos en 2 o 3 ciudades) pues la construccion seria mas facil que cuando se tiene que hacer en 2 o 3 puntos masivamente...

#5 ElmaEscobar
#1 Si construyes más y no proteges a tus pobres españoles, lo compraran los extranjeros y sigues teniendo el mismo problema. No puedes cubrir la demanda de toda la población extranjera, somos miles de millones en el mundo.

#6 Findeton
#5 America first. Eso dice Trump. Ok, votad a Vox y echad al 20% de la población que nacieron afuera de España, ¿eso quieres? Porque la mayoría de extranjeros no compran, alquilan.

#8 ElmaEscobar
#6 ¿Leíste el titular de la noticia? ¿Leíste mi comentario? No se a quien respondes pero deberías hablar con el psicólogo de Morante. Saludos y adiós

#10 Findeton
#8 71mil viviendas compradas por extranjeros. Mientras tanto 9.3 millones de extranjeros viven en España, la mayoría de alquiler. ¿Pero de alguna forma el problema es el que compra?

#13 MetalAgm
#6 VOX no va a echar a los ricos que compran vivienda, les va a poner la alfombra para que fondos de inversion y multinaiconales y familias ricas compren mas y mas vivienda... y va a centralizar aun mas de lo que ya está la economia en Madrizzzzz...

#14 Findeton
#13 Y la izquierda no va a echar a 9.3 millones de extranjeros que viven de alquiler y que votan (los que pueden) mayormente a la PSOE.

#16 pascuaI
#1 ¿Te refieres a construir más casas para que las compren estos extranjeros? Parece más eficiente y razonable impedir que puedan comprarlas.

#18 Findeton
#16 ¿Y por qué no entonces prohibir que los extranjeros alquilen? Hay muchísimos más extranjeros alquilando que comprando, son literalmente el 19% de la población. Ya puestos a hacer populismo, te pido consistencia.

#21 pascuaI
#18 Creo que hablamos de cosas diferentes, porque la noticia da a entender que estas viviendas son adquiridas por personas que no residen en el país. Los extranjeros que alquilan pisos aquí sí lo hacen. Pero si preguntas mi opinión sobre eso, creo que más que impedir que alquilen pisos lo que habría es que impedir que entren en España.

#22 Findeton
#21 De la noticia: "Entre enero y junio, los extranjeros residentes en España concentraron el 60,9% de las operaciones de compraventa, con un incremento interanual del 6,4%, mientras que los no residentes asumieron el 39,1% restante, registrando en este caso un retroceso del 4,1%."

La mayoría de los extranjeros que compran, residen en España.

#2 pepel
Feijoo, emigrantes que vienen a delinquir; ¿los has investigado? Ah, que fue tu presidente quien instauro la compra de nacionalidad si tenías dinero.

#7 Findeton
#2 La mayoría de inmigrantes no compran, alquilan. Ya el 19% de la población nació afuera de España.


