Los extranjeros compraron 71.155 viviendas en España en el primer semestre, un 2% más que en 2024

La compraventa de viviendas libres por parte de extranjeros aumentó un 2% interanual en el primer semestre respecto al mismo periodo del año pasado, hasta alcanzar las 71.155 operaciones, según un informe publicado este jueves por el Consejo General del Notariado.
| etiquetas: extranjeros , vivienda , compra
- Politicos que ven como aumentan los precios de vivienda y cobran mas % de tasas de las compra-ventas
- Empresarios y fondos de inversion (que ademas de invertir en vivienda y oficina en las grandes ciudades invierten en empresas que se instalan en las grandes ciudades) que ven… » ver todo el comentario
Y lo que dices es falso, confundes causa y efecto. Los fondos invierten en vivienda porque los precios suben, no al revés. Los precios suben porque hay escasez. Suben porque cada año hay 250k nuevas familias y sólo 100k nuevas viviendas. No porque vengan los fondos. Suben por escasez real y física.
Si el crecimiento de esas 250K familias estuviera mucho mas repartido por todo el territorio (y España es de los paises mas grandes de la UE, no para tener a todos metidos en 2 o 3 ciudades) pues la construccion seria mas facil que cuando se tiene que hacer en 2 o 3 puntos masivamente...
La mayoría de los extranjeros que compran, residen en España.