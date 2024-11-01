·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10828
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
4498
clics
Inquietantes últimas fotos del vuelo 123 de Japan Airlines antes de su trágico accidente en 1985. (ENG)
8407
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7753
clics
¿Ya nadie se acuerda?
5956
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
más votadas
519
Funicular de Lisboa: Trabajadores alertaron de problemas tras la privatización de su mantenimiento
422
Los colaboradores de Montoro revelaron su correo secreto en el Ministerio de Hacienda: "El jefe tiene una cuenta de mail"
362
La vicepresidenta de Mazón responsable de las residencias abandonó el Cecopi de la dana para ir a una entrega de premios
448
La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación del juez Peinado
307
El Constitucional de Colombia prohíbe las corridas de toros, las novilladas y las peleas de gallos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
22
meneos
124
clics
Un extrabajador de Mercadona destapa como actúa esta empresa con los trabajadores que necesitan coger una baja
Llamó a una compañera que estaba ingresada en el hospital con goteros y muy débil, presionándola para que volviera al trabajo
|
etiquetas
:
mercadona
,
condiciones
,
baja laboral
18
4
4
K
181
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
4
4
K
181
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Connect
Yo tengo conocidos en Mercadona. Cuando se encuentran mal van al médico y punto. Luego envian la baja a la empresa y ya está. Además las consulta en médicos de Mutua, si son por lesión, también han de indicar la razón, el sitio y la hora del accidente. Y si es en horario de trabajo mientras colocaba una estantería, el médico no tiene la santa cara de decir que es por la noche mientras acostaba al niño.
Hay mucha historia, y esta es contada supuestamente por un extrabajador y basado en lo que…
» ver todo el comentario
3
K
41
#2
Barney_77
#1
Mercadona es el mal, todo meneame compra en tiendas de barrio y en la garbancita ecologica
2
K
31
#5
muerola
#2
yo desde luego en Mercadona no entro
1
K
17
#3
encurtido
#1
El resumen es ese. Mercadona no es una empresa alojada en un bunker de la que nadie sabe nada, todos tenemos conocidos en ella y tienen bajas, hijos, etc.
De hecho tras ser funcionario, es el siguiente mejor empleador para gente de baja cualificación en gran parte de España, mejor que cualquier otro comercio.
2
K
28
#6
muerola
#3
otro peliculero
0
K
11
#4
muerola
#1
menuda película que te has montado lo de los trabajadores de día y Lidl te da para Óscar al mejor guión
1
K
31
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Hay mucha historia, y esta es contada supuestamente por un extrabajador y basado en lo que… » ver todo el comentario
De hecho tras ser funcionario, es el siguiente mejor empleador para gente de baja cualificación en gran parte de España, mejor que cualquier otro comercio.