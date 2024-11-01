edición general
Un extrabajador de Mercadona destapa como actúa esta empresa con los trabajadores que necesitan coger una baja

Llamó a una compañera que estaba ingresada en el hospital con goteros y muy débil, presionándola para que volviera al trabajo

Yo tengo conocidos en Mercadona. Cuando se encuentran mal van al médico y punto. Luego envian la baja a la empresa y ya está. Además las consulta en médicos de Mutua, si son por lesión, también han de indicar la razón, el sitio y la hora del accidente. Y si es en horario de trabajo mientras colocaba una estantería, el médico no tiene la santa cara de decir que es por la noche mientras acostaba al niño.

Hay mucha historia, y esta es contada supuestamente por un extrabajador y basado en lo que…
#2 Barney_77
#1 Mercadona es el mal, todo meneame compra en tiendas de barrio y en la garbancita ecologica
#5 muerola
#2 yo desde luego en Mercadona no entro
#3 encurtido
#1 El resumen es ese. Mercadona no es una empresa alojada en un bunker de la que nadie sabe nada, todos tenemos conocidos en ella y tienen bajas, hijos, etc.

De hecho tras ser funcionario, es el siguiente mejor empleador para gente de baja cualificación en gran parte de España, mejor que cualquier otro comercio.
#6 muerola
#3 otro peliculero
#4 muerola
#1 menuda película que te has montado lo de los trabajadores de día y Lidl te da para Óscar al mejor guión
