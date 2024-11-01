Expulsan a 21 multirreincidentes que actuaban en Barcelona [CAT]

La Policía Nacional ha expulsado del estado a un total de 21 multirreincidentes que operaban en Barcelona y su área metropolitana y que se encontraban en situación irregular. Estos individuos acumulan más de 170 antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, sobre todo robos con fuerza, con violencia o hurtos, pero también por delitos contra la salud pública, detenciones ilegales o tentativas de homicidio.Además, siete de ellos tienen antecedentes por malos tratos en el ámbito familiar y otro por agresión sexual.