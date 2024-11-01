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Expulsan a 21 multirreincidentes que actuaban en Barcelona [CAT]

Expulsan a 21 multirreincidentes que actuaban en Barcelona [CAT]

La Policía Nacional ha expulsado del estado a un total de 21 multirreincidentes que operaban en Barcelona y su área metropolitana y que se encontraban en situación irregular. Estos individuos acumulan más de 170 antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, sobre todo robos con fuerza, con violencia o hurtos, pero también por delitos contra la salud pública, detenciones ilegales o tentativas de homicidio.Además, siete de ellos tienen antecedentes por malos tratos en el ámbito familiar y otro por agresión sexual.

| etiquetas: expulsión , multi reincidente , barcelona , delincuentes
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11 comentarios
16 3 7 K 100 actualidad
#1 slender_1
Es tentador jugarse el strike...
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Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Es mas facil un strike que ser expulsado del pais
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Format_C #5 Format_C
#1 seguro eran de noruega
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Kantinero #8 Kantinero
#1 Ya voy yo:

Trankilo amejo hasta 170 delitos no te expulsan
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#9 Suleiman
Es importante esta parte:

"Para realizar estas repatriaciones fue necesario un trabajo previo para obtener los correspondientes decretos de expulsión de la Subdelegación del Gobierno o una orden de expulsión de la Autoridad Judicial.

Los funcionarios actuantes tuvieron que solicitar la autorización de todos los juzgados en los que estas personas tenían causas pendientes. Asimismo, fue necesaria la realización de gestiones para obtener la documentación de estas personas a través de sus respectivos consulados."

Echar a alguien no es tan fácil como nos lo venden ciertos partidos... Es un buen jaleo legal....
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Aokromes #11 Aokromes
#9 asi es, tiene que querer su pais.
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ChingPangZe #4 ChingPangZe
Le van a aplicar lo de multi reincidencia tambien a los politicos?
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FunFrock #10 FunFrock
La Audiencia Nacional revisando estos comentarios  media
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#6 Pepis
Bien hecho.
Bienvenidos los que vengan buscando una vida mejor, contribuyendo al país, y fuera los delincuentes.

Escribiendo esto me ha venido a la cabeza el Trumpetas (del que creo es el mal en persona) y su ICE. La historia es que que yo sienddo creyéndome de izquierdas pienso que es un mensaje correcto.

Desde mi punto de vista si la izquierda deja este mensaje solo a la derecha pasará lo mismo que en EEUU. Es necesario que se defienda al inmigrante, pero que se castigue al delincuente. Dicho esto dejó el móvil y vuelvo a mi carajillo.
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menéame