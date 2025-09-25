El expresidente francés Sarkozy, condenado a cinco años de prisión por asociación ilícita

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado este 25 de septiembre a cinco años de prisión por el caso de la presunta financiación de su victoriosa campaña presidencial de 2007 por parte del exlíder libio Muamar Gadafi. Dado que la pena conlleva una ejecución provisional, Nicolas Sarkozy debería ser encarcelado en el plazo de un mes. El exmandatario conservador de 70 años reiteró que es "inocente" y anunció que recurrirá la condena, que consideró de "extrema gravedad para el Estado de derecho".
Desde luego,
Y no, juzgar a la mujer del presidente por una supuesto delito inexistente por un juez fantasioso al sueldo de los que putodefiendenespaña no es comparable.
No está Rajoy en la cárcel ni la cúpula del PP porque cambiaron la ley para que se condenase a las organizaciones (el PP en este caso) en vez de a sus administradores.
¿ Te parece poco ? ¿ Querrías algo más ?
Y el PP estaba en el Parlamento porque tenía votos.
Así que dos cosas:
- el ir a votar a corruptos sale caro.
- el no ir a votar y dejar que los corruptos ganen sale caro.