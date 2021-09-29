edición general
La Justicia francesa declara culpable a Sarkozy de conspiración criminal por la financiación electoral con Gadafi

La Justicia francesa declara culpable a Sarkozy de conspiración criminal por la financiación electoral con Gadafi

Los fiscales afirmaron que el expresidente, quien siempre ha negado los cargos, hizo un acuerdo con Gadafi en 2005, cuando era ministro del Interior de Francia, para obtener financiación de campaña. Los fiscales afirmaron que Sarkozy , quien siempre ha negado los cargos, hizo un acuerdo con Gadafi en 2005, cuando era ministro del Interior de Francia, para obtener financiación de campaña a cambio de apoyar al entonces aislado gobierno libio en el escenario internacional.

fareway #1 fareway
De la manita con Bolsonaro. Pronto se reunirán con Milei...
tul #2 tul
que casualidad otro derechista de bien que resulta estar podrido hasta el tuetano
#6 Jodere
#2 Poco a poco van cayendo a ver cuando pasa algo de eso en España.
Wolfgang #3 Wolfgang
Y la casualidad... "Murió Ziad Takieddine, el empresario que acusó a Nicolas Sarkozy por la supuesta financiación libia de su campaña" www.meneame.net/story/murio-ziad-takieddine-empresario-acuso-nicolas-s
devilinside #4 devilinside
#3 Y el interés de Francia por derrocar a Gadafi vía militar
juliusK #5 juliusK
Y por recibir caballos no procesan? share.google/d6AlzLTvBE1hCD7N6
#7 Klamp
www.elindependiente.com/espana/2021/09/29/sarkozy-en-la-convencion-del
Otro Liberal liberaleando, como ayuso dándole la medalla a milei mientras llama corrupto a Sánchez
