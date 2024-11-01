edición general
El expresidente francés Nicolas Sarkozy será encarcelado el 21 de octubre

Sarkozy fue condenado el pasado 25 de septiembre a cinco años de cárcel por la financiación con dinero libio del régimen de Muamar Gadafi de su campaña de 2007.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
¿y luego Gadafi dejó de pagarle y por eso montón el cirio que montó en Libia que todavía andan a hostias por allí?

Por cierto, hay ciuerto elemento con bigote que recibió aquí regalos de Gadafi ... un caballo que mantenemos entre todos, igual no era mala idea investigar si hubo más cosillas.
