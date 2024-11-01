Los expertos europeos recomiendan a España que cambie los niveles de tensión de la red y ven bien la Operación Reforzada y el nuevo P.O. 7.4

Concluye que el colapso no tuvo una causa única ni un responsable directo, sino que fue el resultado de una combinación compleja de fallos técnicos, limitaciones estructurales del sistema y decisiones operativas que, en conjunto, desencadenaron una reacción en cadena imposible de detener. El informe también aboga por armonizar los criterios de operación entre países, reducir los márgenes de riesgo asociados a los límites de tensión y revisar los ajustes de protección de las instalaciones para evitar desconexiones prematuras. Asimismo, propone r
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Los expertos no recomiendan cambiar los niveles de tensión de la red (afortunadamente), sino los rangos operativos. Es decir, reducir el margen de tolerancia a, especialmente, sobretensiones.
Vamos, que sí hay culpables individuales
La culpa fue del cha-cha-cha
En este artículo analizan esa parte de la actuación de Entso-E
elperiodicodelaenergia.com/europa-acusa-a-todos-y-a-ninguno-en-su-info
No se atribuyen responsabilidades individuales.
Todo estaba hecho una mierda, pero no es culpa de nadie
Recomendaciones:
- Mayor y mejor gestión de la reactiva
- Que las renovables tengan que tener algún sistema para responder a las perturbaciones
Bueno, ya se sabe entonces donde hay que invertir
Está Francia como para abrir los Pirineos a España.
Es como conducir un coche a 200km/h en una carretera en mal estado y estando borracho.
No se podía saber ni hay un solo culpable. Ejemm.