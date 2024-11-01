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Los expertos europeos recomiendan a España que cambie los niveles de tensión de la red y ven bien la Operación Reforzada y el nuevo P.O. 7.4

Los expertos europeos recomiendan a España que cambie los niveles de tensión de la red y ven bien la Operación Reforzada y el nuevo P.O. 7.4

Concluye que el colapso no tuvo una causa única ni un responsable directo, sino que fue el resultado de una combinación compleja de fallos técnicos, limitaciones estructurales del sistema y decisiones operativas que, en conjunto, desencadenaron una reacción en cadena imposible de detener. El informe también aboga por armonizar los criterios de operación entre países, reducir los márgenes de riesgo asociados a los límites de tensión y revisar los ajustes de protección de las instalaciones para evitar desconexiones prematuras. Asimismo, propone r

| etiquetas: entso-e , ree
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7 comentarios
10 2 2 K 102 actualidad
Cuñado #4 Cuñado
Se hacen llamar "el periódico de la energía" y ni siquiera saben interpretar lo que escriben.

Los expertos no recomiendan cambiar los niveles de tensión de la red (afortunadamente), sino los rangos operativos. Es decir, reducir el margen de tolerancia a, especialmente, sobretensiones.
2 K 42
jonolulu #2 jonolulu
Pese a la magnitud del incidente, el panel evita atribuir responsabilidades individuales. El análisis insiste en que las deficiencias detectadas son de carácter sistémico y afectan tanto al diseño regulatorio como a la operación técnica y la integración de nuevas tecnologías.

Vamos, que sí hay culpables individuales
1 K 25
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 #2 Como decía Gabinete Galigari:
La culpa fue del cha-cha-cha

En este artículo analizan esa parte de la actuación de Entso-E
elperiodicodelaenergia.com/europa-acusa-a-todos-y-a-ninguno-en-su-info
2 K 12
#5 tropezon
#3 Positivo por viejuno xD
0 K 19
#1 tropezon *
Del informe:
No se atribuyen responsabilidades individuales.
Todo estaba hecho una mierda, pero no es culpa de nadie :troll:

Recomendaciones:
- Mayor y mejor gestión de la reactiva
- Que las renovables tengan que tener algún sistema para responder a las perturbaciones

Bueno, ya se sabe entonces donde hay que invertir
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Cehona #7 Cehona
"armonizar los criterios de operación entre países"
Está Francia como para abrir los Pirineos a España.
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thoro #6 thoro *
Combinación compleja de fallos técnicos, limitaciones estructurales del sistema y decisiones operativas que, en conjunto, desencadenaron una reacción en cadena imposible de detener.

Es como conducir un coche a 200km/h en una carretera en mal estado y estando borracho.
No se podía saber ni hay un solo culpable. Ejemm.
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menéame