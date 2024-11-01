Los expertos europeos recomiendan a España que cambie los niveles de tensión de la red y ven bien la Operación Reforzada y el nuevo P.O. 7.4

Concluye que el colapso no tuvo una causa única ni un responsable directo, sino que fue el resultado de una combinación compleja de fallos técnicos, limitaciones estructurales del sistema y decisiones operativas que, en conjunto, desencadenaron una reacción en cadena imposible de detener. El informe también aboga por armonizar los criterios de operación entre países, reducir los márgenes de riesgo asociados a los límites de tensión y revisar los ajustes de protección de las instalaciones para evitar desconexiones prematuras. Asimismo, propone r