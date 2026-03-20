Los expertos europeos ratifican que el apagón fue causado por una sobretensión debida a múltiples factores

Ni la generación convencional cumplía los requisitos necesarios en materia de capacidad de reacción y control de tensión, ni la normativa les exigía una respuesta dinámica rápida frente a incidentes como el producido, ni las renovables aportaron una respuesta activa a las fluctuaciones de tensión para mejorar la estabilidad eléctrica, ni las desconexiones que se produjeron en algunas de las plantas de generación se produjeron siguiendo los requisitos establecidos. "El fenómeno clave del incidente fue la ineficacia del control de tensión"
| etiquetas: apagón , energía , electricidad
En resumen: no fue un problema de inercia, fue por control de tensión de la generación convencional (los únicos autorizados a realizar control de tensión).
- la normativa existente no sirve.
- la renovables no controlan las fluctuaciones ni tienen por qué.
- algunas plantas desconectaron porque sí.
Varias cosas, sí.
#6 sí, ese hilito analiza más claro.
.-Ni la generación convencional cumplía los requisitos necesarios en materia de capacidad de reacción y control de tensión.
.- Ni la normativa les exigía una respuesta dinámica rápida frente a incidentes como el producido.
.- Ni las renovables aportaron una respuesta activa a las fluctuaciones de tensión para mejorar la estabilidad eléctrica.
.- Ni las desconexiones que se produjeron en algunas de las plantas de generación se produjeron siguiendo los… » ver todo el comentario
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