Los expertos europeos ratifican que el apagón fue causado por una sobretensión debida a múltiples factores

Ni la generación convencional cumplía los requisitos necesarios en materia de capacidad de reacción y control de tensión, ni la normativa les exigía una respuesta dinámica rápida frente a incidentes como el producido, ni las renovables aportaron una respuesta activa a las fluctuaciones de tensión para mejorar la estabilidad eléctrica, ni las desconexiones que se produjeron en algunas de las plantas de generación se produjeron siguiendo los requisitos establecidos. "El fenómeno clave del incidente fue la ineficacia del control de tensión"