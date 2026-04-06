Los expertos desmienten a Marcos Llorente y su discurso contra los protectores solares: "El daño de la radiación se acumula"

Aram Boada, jefe clínico del servicio de Dermatología del Hospital Germans Trias i Pujol: "Esa interpretación es un error clásico: confundir correlación con causalidad. Que dos fenómenos aumenten a la vez no significa que uno cause el otro. Sería como decir que los incendios aumentan porque hay más extintores". El doctor Baos va más allá y tacha la asociación de "estupidez propia de ignorantes".