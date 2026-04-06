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Los expertos desmienten a Marcos Llorente y su discurso contra los protectores solares: "El daño de la radiación se acumula"

Aram Boada, jefe clínico del servicio de Dermatología del Hospital Germans Trias i Pujol: "Esa interpretación es un error clásico: confundir correlación con causalidad. Que dos fenómenos aumenten a la vez no significa que uno cause el otro. Sería como decir que los incendios aumentan porque hay más extintores". El doctor Baos va más allá y tacha la asociación de "estupidez propia de ignorantes".

| etiquetas: expertos , desmienten , marcos llorente , protectores , solares , magufo
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6 comentarios
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Y a quien vas a creer a un futbolista o un experto en la materia
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insulabarataria #2 insulabarataria *
#1 a veces coinciden:  media
2 K 31
devilinside #3 devilinside
#1 A un fumbolista, evidentemente, sobre todo cuando es más tonto e ignorante que la media de la profesión
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Kantinero #5 Kantinero
Vale, si todos somos expertos en furbol, porqué no van a ser los furbolistas expertos en medicina
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#6 luckyy
Con lo fácil que es utilizar la consciencia y dejar de hacer el gilipollas!!!

Y con lo que contaminan los protectores, que de eso no se habla
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vviccio #4 vviccio
Cuando te digan que tienes un lunar maligno le pegas un sopapo al médico y solucionado.
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menéame