Un experto alerta de que la incidencia de la sarna se ha multiplicado por 50 en España en los últimos años. El investigador del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) Álvaro Roy ha alertado del aumento de la incidencia de la sarna en España, donde la tasa de incidencia anual ha aumentado casi 50 veces en los últimos 13 años, hasta alcanzar los 6.300 por millón de habitantes.

#3 Pitchford
¿Y ésto es por no vacunarse también, como el sarampión?
#4 taSanás
#3 el Cambio climático, o algo
#5 Pitchford
#4 Los polinizadores extinguiéndose y los ácaros parásitos medrando más.. ya es mala pata...
#8 coydanerko
#3 No hay vacuna. Se contagia por contacto piel a piel o a través de la ropa.
#9 CerdoJusticiero
#3 En la noticia te dice que muchos de los tratamientos no están disponibles fácilmente en España porque son enfermedades que no se daban aquí con la misma incidencia que en algunas regiones de África. También habla de las residencias de ancianos como lugares de contagio y de reducción del esfuerzo económico para combatir estas enfermedades.
#10 mecheroconluz
#3 Ojalá hubiera una vacuna contra la estupidez.
#12 Icelandpeople
#3 Hay muchos millones de personas viviendo hacinadas en condiciones tercermundistas. Cada vez más.

Esos los que no están en chabolas o tiendas de campaña. Y va a ir a más.

Así que a disfrutar de la sarna y de lo que no sea sarna.
#11 Astur_
ya estamos al nivel de eeuu, pero con una cuarta parte de antivacunas
#1 NPCMeneaMePersigue
Epidemia de sarna en España! no vengan!

Epidemic in Spain, don't come
#7 obmultimedia
Esto pasa por el auge de los pisos turisticos.
#2 pirat
Importada de Londres.
