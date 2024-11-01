Un experto alerta de que la incidencia de la sarna se ha multiplicado por 50 en España en los últimos años. El investigador del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) Álvaro Roy ha alertado del aumento de la incidencia de la sarna en España, donde la tasa de incidencia anual ha aumentado casi 50 veces en los últimos 13 años, hasta alcanzar los 6.300 por millón de habitantes.