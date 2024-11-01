El exministro de Energía de Ucrania detenido al intentar cruzar la frontera (EN)

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) afirma haber detenido al exministro de Energía del país, German Galushchenko, que dimitió en noviembre en medio de un enorme escándalo de corrupción, cuando intentaba cruzar la frontera de Ucrania.
| etiquetas: galushchenko , corrupción , ucrania. zelenski , ministro
cc #8
#3 que velocidad para subirse al carro!
Que manera de joder tus propios envios. Es de ser justito
Ahora entra Monchito, en #17
Hay que meterle mucha más caña en materia de anticorrupción, pero es un país que lleva años convergiendo en muchos aspectos con la Unión Europea, tiene un largo camino y un gran potencial.
Pero aquí hay un grupo de usuarios que se empeñan no sólo en taparse los ojos si no en activamente blanquear la corrupción (aún más alta y en decadencia) del… » ver todo el comentario
Tu ignorancia, cinismo y narcisismo (#6) habituales son lamentables. Y lo más triste es creer que estás ganando con estos comentarios. Eres un cáncer.
En Meneame llevamos varios años con esa panda de psicopatas rusoplanistas esparciendo todo tipo de bulos y propaganda contra Ucrania, el buscador de mnm esta repleto de sus mierdas, que viendolas en perspectiva, es para echarse a las manos a la cabeza de lo jodidamente ridiculas que eran esos envios, claramente bulos y desinformacion.
Lo que tambien… » ver todo el comentario
Aprovecho también para recordarle al personal que se vaya a escandalizar por… » ver todo el comentario
Está muy claro que una prioridad presente y futura es la corrupción ucraniana, aunque la rusa también nos afecta al extenderse por terceros países como pueden ser los africanos y latinos.
Que Ucrania necesariamente debe hacer limpieza porque quiere mejorar y aspirar a más
Mientras que en Rusia no hay ningún interés en hacerlo porque la corrupción llega a la presidencia directamente, como llegaba al títere que tenía el fascista y criminal de Putin en Ucrania y cuyo palacio fue mostrado al pueblo como ejemplo de lo que significaba tener un pelele como presidente puesto a dedo desde Rusia
No aprendéis y mira que Mysto os enseñó bien
Recuerdas aquello de "no ofende el que quiere sino el que puede"?
Exacto, no puedes ofenderme, antes deberías alejarte del ridículo por una temporadita, algo que ya sabemos te resulta imposible
Ais, los demócratas preocupados por la paz y la libertad en el mundo
No como pasa en países más corruptos como por ejemplo, Rusia
Ucrania en la buena senda, aunque a ciertos nazis rusoplanistas les escuece que Ucrania de pasos agigantados en direccion a la UE y la OTAN.
4 años de cagada especial
4 años con el superejército ruso sin poder derrotar a Ucrania
4 años de noticias grandilocuentes exageradas, de aldeas arrasadas conquistadas a golpe de carne de cañón rusa
4 años tapando errores; barcos hundidos, refinerías y aeropuertos atacados con Ucrania haciendo lo imposible
A ver como sales de esta, fascista y criminal Putin