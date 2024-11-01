edición general
El exministro de Energía de Ucrania detenido al intentar cruzar la frontera (EN)

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) afirma haber detenido al exministro de Energía del país, German Galushchenko, que dimitió en noviembre en medio de un enorme escándalo de corrupción, cuando intentaba cruzar la frontera de Ucrania.

cosmonauta #8 cosmonauta
#6 ¡Corre a ver si te dan un globo!

xD xD
Tkachenko #9 Tkachenko *
Mete algún clon más para astroturfear, hacha :-D

cc #8
cosmonauta #3 cosmonauta
Un corrupto menos.
Tkachenko #4 Tkachenko *
#2 el propagandista de guardia no tiene actividad docente a las 10:00 de la mañana del lunes. Que velocidad para soltar consignas! xD
#3 que velocidad para subirse al carro!
cosmonauta #5 cosmonauta
#4 Otra vez buscando bronca?

Que manera de joder tus propios envios. Es de ser justito
Tkachenko #6 Tkachenko
#5 Gracias por el consejo, difamador. Pero como verás, tengo karma 20 y casi el 50% de mis envíos en portada
theMooche #17 theMooche
#6 Pero si no hay nada más que ver tus últimos comentarios, no aportas nada, sólo difamas y proyectas sobre otros usuarios.
Tkachenko #19 Tkachenko *
#15 un nuevo show de Maricarmen y sus muñecos

Ahora entra Monchito, en #17
theMooche #23 theMooche
#7 #3 ¿Ucrania es un país corrupto? Sí, mucho. El hecho de que se detenga a un corrupto es una buena noticia que destapa una amarga realidad.
Hay que meterle mucha más caña en materia de anticorrupción, pero es un país que lleva años convergiendo en muchos aspectos con la Unión Europea, tiene un largo camino y un gran potencial.

Pero aquí hay un grupo de usuarios que se empeñan no sólo en taparse los ojos si no en activamente blanquear la corrupción (aún más alta y en decadencia) del…   » ver todo el comentario
Tkachenko #24 Tkachenko
#23 me parto contigo. De verdad cree que engañas a alguien , alma de cantaro...? :shit:
theMooche #27 theMooche
#14 #24 Aquí en Menéame, imbécil, hay gente que ha perdido personas en esta absurda guerra, entre los que me incluyo.
Tu ignorancia, cinismo y narcisismo (#6) habituales son lamentables. Y lo más triste es creer que estás ganando con estos comentarios. Eres un cáncer.
Tkachenko #28 Tkachenko
#27 reportado, evidentemente. Pero bueno, ya sabemos que la banda SIONAFI tiene bula.
theMooche #30 theMooche
#28 Ay, ya te pusiste serio, jiji jaja
#25 pozz
#23 Lo que es innegable, es que Ucrania da pasos agigantados en la buena dirección, muy al pesar de los nazis rusoplanistas occidentales. xD
En Meneame llevamos varios años con esa panda de psicopatas rusoplanistas esparciendo todo tipo de bulos y propaganda contra Ucrania, el buscador de mnm esta repleto de sus mierdas, que viendolas en perspectiva, es para echarse a las manos a la cabeza de lo jodidamente ridiculas que eran esos envios, claramente bulos y desinformacion.

Lo que tambien…   » ver todo el comentario
theMooche #32 theMooche
#25 Aprovecho para recordarle a la administración @admin @imparsifal @eirene que llegan habitualmente a portada envíos de medios vetados por Unión Europea (ej: RT, Sputnik, noticiaslatam.lat), los cuáles Meneáme está obligado a retirar o bloquear el acceso, si no lo hace, pierde su protección legal y puede ser considerada responsable directa. www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2022-80341

Aprovecho también para recordarle al personal que se vaya a escandalizar por…   » ver todo el comentario
#35 pozz
#32 les da completa y absolutamente igual, si hasta la administracion es parte activa en la difusion de bulos :lol.
#31 pascuaI
#23 ¿Sabes cuál es la diferencia entre la corrupción en Rusia y la corrupción en Ucrania? Que la segunda la financiamos nosotros, los ciudadanos de la UE. Por eso hay gente más preocupada por lo que se roba en un país que vive gracias a nuestros impuestos, y al que se busca meter con calzador en la UE, que con lo que se roba en Rusia, pues esto último no nos afecta para nada.
theMooche #33 theMooche
#31 Tu comentario es coherente y es una crítica y debate (muy complejo) legítimos, no es de los que critico. Si acaso te corregiría en un país que sobrevive gracias a nuestros impuestos. Por otra parte, ningún país o grupo de países ayudan de manera desinteresada, quedará una deuda muy grande, aparte de haber otros motivos que no son de dominio público, o dicho de otra forma, son información privilegiada.
Está muy claro que una prioridad presente y futura es la corrupción ucraniana, aunque la rusa también nos afecta al extenderse por terceros países como pueden ser los africanos y latinos.
ElenaCoures1 #37 ElenaCoures1
#31 ¿Sabes la diferencia REAL?
Que Ucrania necesariamente debe hacer limpieza porque quiere mejorar y aspirar a más
Mientras que en Rusia no hay ningún interés en hacerlo porque la corrupción llega a la presidencia directamente, como llegaba al títere que tenía el fascista y criminal de Putin en Ucrania y cuyo palacio fue mostrado al pueblo como ejemplo de lo que significaba tener un pelele como presidente puesto a dedo desde Rusia
#13 Dav3n
#5 Sabes que gracias a tu intervención este envío ahora tiene más posibilidades de llegar a portada, verdad? :troll:

No aprendéis y mira que Mysto os enseñó bien xD
cosmonauta #16 cosmonauta
#13 ¿El que faltaba. ¿Tú también quieres un pito o prefieres la gorra del molinillo?
#18 Dav3n
#16 Se supone que debería ofenderme? :-D
cosmonauta #29 cosmonauta
#18 Tranqui.. Ya si acaso te enviaremos el pito.
#36 Dav3n
#29 Aham, mira, te vota el otro facha que va de progresista defensor de la paz y la libertad :troll:

Recuerdas aquello de "no ofende el que quiere sino el que puede"?

Exacto, no puedes ofenderme, antes deberías alejarte del ridículo por una temporadita, algo que ya sabemos te resulta imposible xD
theMooche #12 theMooche
#4 Fue a hablar...
#15 Dav3n
#4 Y mira, dándose masajes con el defensor del genocidio en Gaza en #_11 xD

Ais, los demócratas preocupados por la paz y la libertad en el mundo :palm:
pitercio #20 pitercio
Los detalles más divertidos no los ponen, si iba disfrazado de monja, dentro de una bombona de butano, con un cinturón de oro, haciéndose el loco con que iba a ver a su prima a Londres, ni si gritaba que lo iba a decir todo de Zelensky mientras le arrastraban... en fin, que corruptos, traidores y cobardes está descontado y al final unos huirán y otros al trullo o frente, sólo habrá diferencia en los detalles.
tul #10 tul
mientras tanto los corruptores disfrutando del dinero publico robado como en europa
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A ver si con un poco de suerte le mandan al frente. Lo dudo.
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Que bien que le han pillado
No como pasa en países más corruptos como por ejemplo, Rusia
#7 pozz
#2 Un delincuente que pagara la corrupcion en la carcel.

Ucrania en la buena senda, aunque a ciertos nazis rusoplanistas les escuece que Ucrania de pasos agigantados en direccion a la UE y la OTAN.
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
#7 Les debe joder como nunca
4 años de cagada especial
4 años con el superejército ruso sin poder derrotar a Ucrania
4 años de noticias grandilocuentes exageradas, de aldeas arrasadas conquistadas a golpe de carne de cañón rusa
4 años tapando errores; barcos hundidos, refinerías y aeropuertos atacados con Ucrania haciendo lo imposible
A ver como sales de esta, fascista y criminal Putin
Tkachenko #14 Tkachenko *
#11 dilo otra vez!!!  media
Trevago #22 Trevago
#14 Sabes que sigue siendo cierto, ¿verdad?
#21 pozz
#11 El ridiculo que esta haciendo ese estercolero de Rusia en Ucrania esta siendo apoteosico... la de risas que nos vamos a echar cuando ese pais acabe desmembrado fruto del descomunal desastre sembrado en Ucrania, y lo vamos a disfrutar en vivo y en directo gracias a las redes sociales. Lo mas gracioso de todo, es que estan todos los aliados del Kremlin cayendo uno tras otro, con la absoluta impotencia de los nazis en el Kremlin y la panda de subnormales que se tragan todas las paridas de esos nazis rusos. Va a ser una situacion parecida a hace 35 años, cuando la descomunal mentira sovietica acabo desmembrada, a pesar de la impotencia de todos los pajilleros comunistas occidentales. xD xD
ElenaCoures1 #38 ElenaCoures1
#11 Si te tengo ignorado ¿para qué me escribes payaso?
kastanedowski #26 kastanedowski
Por que no esta en portada directamente?
