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#3
Milmariposas
Salvando las distancias...
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#5
Zerjillo
Son una secta MUY dañina. Estas sectas son de las que consiguen que gente buena haga cosas malas. Y generan mucho sufrimiento. Lo he visto en familiares cercanos.
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#6
Thornton
#5
Son peores los Castigos de Jehová. Estuve en una boda y, aparte del mensaje ultramachisa del oficiante, en el baquete y el baile posterior solo hubo barra libre de Coca-cola y Fanta. Ni siquiera una mísera Cruzcampo.
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#1
vviccio
Esto no se puede hacer sin una red de encubridores de estos delitos.
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#2
soberao
#1
Si ya es complicado en ciertas edades encontrar trabajo, para una persona que no ha hecho nada más que "trabajar" dentro de esa secta lo tiene muchísimo más complicado para salir e independizarse, además en las regiones donde está el Opus suelen ser todos de esa organización o se cuidan mucho de no meterse en problemas con esta gente, así que estará condenada al exilio. Sin familia, sin contactos sin lugar dónde ir no hace falta muchos encubridores cuando la organización de esa sociedad sectaria se encarga de mantener las ovejas en su rebaño sin ningún esfuerzo adicional.
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#4
pirat
Los religiosos son enfermos.
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