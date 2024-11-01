Exjefe de la lucha antiterrorista, Joe Kent: EE. UU. «colaboró directamente» con terroristas en Siria en nombre de Israel (inglés)

El ex alto cargo reiteró su opinión de que el conflicto con Irán es el último de una serie de guerras libradas por Estados Unidos en nombre de Israel, precedidas por la Segunda Guerra de Irak y la guerra de Siria, en las que Washington apoyó activamente a grupos terroristas, según afirmó. «Llegamos y dijimos: vamos a trabajar con los israelíes, pero también tendremos que colaborar estrechamente con la población suní sobre el terreno en Siria para provocar un levantamiento», añadió. «Y de ahí surgió el ISIS. Trabajamos directamente con Al Qaeda
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- Medio de mierda
- Noticia que huele a trola y que no sale en medios serios
- Medio donde dicen donde ha dicho lo que dice y no lo enlazan
- Tu no eres capaz de ir a ese medio y ver si ha dicho lo que ha dicho. Cuesta un segundo. (o buscar una frase de lo que dice en puto google)
- Te la suda que pueda ser trola.
Como en la noticia anterior que mandaste. Igualito todo.
Y luego te quejas de que te señalen eh .... como el resto de karma20 que haceis esto a diario.
www.meneame.net/m/actualidad/fuentes-israelies-confirman-ataques-misil
(estoy seguro que andas ahora, a posteriori buscando fuentes a ver si puedes demostrar que es verdad..... y es que, eso debiste hacer antes de mandarlo, pero está visto que la verdad no es tu prioridad)
Y este es el modus operandi del grupito de karma20 que manda temas sobre la guerra. Mando TODO y si es… » ver todo el comentario
Esto ya se sabia hace tiempo, pero es bueno que lo confirmen hasta ellos mismos.
Y si, la respuesta ya me la sé, Agamenón y su porquero, ya. Curioso que solo subas de sus porqueros
Para el que no lo sepa, este señor trabajaba en las fuerzas de eeuu, mataron a su mujer en un atentado en Siria y ahí perdió la cabeza.