Exjefe de la lucha antiterrorista, Joe Kent: EE. UU. «colaboró directamente» con terroristas en Siria en nombre de Israel (inglés)

El ex alto cargo reiteró su opinión de que el conflicto con Irán es el último de una serie de guerras libradas por Estados Unidos en nombre de Israel, precedidas por la Segunda Guerra de Irak y la guerra de Siria, en las que Washington apoyó activamente a grupos terroristas, según afirmó. «Llegamos y dijimos: vamos a trabajar con los israelíes, pero también tendremos que colaborar estrechamente con la población suní sobre el terreno en Siria para provocar un levantamiento», añadió. «Y de ahí surgió el ISIS. Trabajamos directamente con Al Qaeda