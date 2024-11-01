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El "éxito" de la gestión del hantavirus descoloca al PP

El "éxito" de la gestión del hantavirus descoloca al PP

El PP ha pasado así de pedir desde los primeros instantes de la crisis que se apartara de su gestión a la ministra de Sanidad, Mónica García, a no querer “comentar” las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno, tal y como afirmó el pasado lunes el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, en su primera rueda de prensa tras su regreso a la primera línea política.

| etiquetas: hantavirus , éxito , pp , psoe
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2 comentarios
3 0 0 K 38 politica
Priorat #2 Priorat
Y el de Canarias que cada vez que abre la boca, y lo sigue haciendo, se hunde aún màs en su miseria.
Ha quedado claro su inutilidad, y sigue hablando para hacerlo aún más evidente.
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#1 txelin *
Les descoloca la gestión del hantavirus, la defensa de los derechos humanos en Palestina, el no a la guerra, la gestión de la pandemia…
Si queréis saber cuál es la postura correcta en cualquier situación, escuchad primero la opinión del PP al respecto y haced lo contrario, acertareis siempre.
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menéame