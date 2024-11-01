El "éxito" de la gestión del hantavirus descoloca al PP

El PP ha pasado así de pedir desde los primeros instantes de la crisis que se apartara de su gestión a la ministra de Sanidad, Mónica García, a no querer “comentar” las operaciones llevadas a cabo por el Gobierno, tal y como afirmó el pasado lunes el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, en su primera rueda de prensa tras su regreso a la primera línea política.