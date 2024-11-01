·
Excomandante británico de la OTAN: "No deberíamos involucrarnos de ninguna manera con los estadounidenses, están siendo liderados por un par de fanáticos" [EN]
Un excomandante de la OTAN ha instado a Reino Unido a no seguir al "fanático" Donald Trump a la guerra en Oriente Medio.
|
etiquetas
:
reino unido
,
otan
,
irán
13
2
0
K
180
#1
josde
Una gran verdad, mientras Rutte se pliega a todo lo que quiere Trump, vendiendo a los europeos.
4
K
59
#3
pitercio
Cualquiera puede verlo.
0
K
18
#4
Suleiman
Feijoo y Abascal no piensan lo mismo. No va a saber más que ellos.
0
K
12
#2
Robus
Fanáticos? Más bien de gilipollas!
0
K
11
