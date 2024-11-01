edición general
15 meneos
36 clics
Excomandante británico de la OTAN: "No deberíamos involucrarnos de ninguna manera con los estadounidenses, están siendo liderados por un par de fanáticos" [EN]

Excomandante británico de la OTAN: "No deberíamos involucrarnos de ninguna manera con los estadounidenses, están siendo liderados por un par de fanáticos" [EN]

Un excomandante de la OTAN ha instado a Reino Unido a no seguir al "fanático" Donald Trump a la guerra en Oriente Medio.

| etiquetas: reino unido , otan , irán
13 2 0 K 180 actualidad
4 comentarios
13 2 0 K 180 actualidad
josde #1 josde
Una gran verdad, mientras Rutte se pliega a todo lo que quiere Trump, vendiendo a los europeos.
4 K 59
pitercio #3 pitercio
Cualquiera puede verlo.
0 K 18
#4 Suleiman
Feijoo y Abascal no piensan lo mismo. No va a saber más que ellos.
0 K 12
Robus #2 Robus
Fanáticos? Más bien de gilipollas!
0 K 11

menéame