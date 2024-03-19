edición general
Exceso de capital

“La banca afronta qué hacer con 16.000 millones de exceso de capital tras años récord de beneficios”. He tenido que leerlo dos o tres veces, porque parece un titular de El Mundo Today. Joder, han ganado tanto dinero de más que ni saben qué hacer con ello. Yo tampoco sabría qué hacer con 16.000 millones de exceso de capital, aparte de engordar a Hacienda, que últimamente parece que también ha tocado techo. Empezaría a repartir billetes a lo loco entre familiares y amigos, acondicionaría polideportivos en ruinas para acoger a inmigrantes...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... cancelaría deudas de familias en peligro de desahucio, donaría a fondo perdido a unas cuantas editoriales amigas, llevaría luz a la Cañada Real, fundaría una revista literaria para subvencionar a los escritores pobres, compraría whisky del bueno, qué sé yo. En cuanto terminara con las buenas acciones, empezaría con las malas y a lo mejor empezaba a acumular pisos sin ton ni son y a invertir en fondos buitre, que es uno de esos palabros compuestos que dan un repelús que te cagas. Fondo y buitre, joder, es que no hay manera de imaginar el animalito.
1 K 28
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
¡Viva el mal! ¡Viva el capital!
1 K 23
pepel #2 pepel
#0 Se te coló el Joder en la entradilla.
0 K 20
Gry #3 Gry
Invertirlo todo en IA. :popcorn:
0 K 15
sorrillo #5 sorrillo
España se sitúa a la cola de la Eurozona en remuneración de depósitos
www.elindependiente.com/economia/2024/03/19/espana-cola-eurozona-remun
0 K 11

