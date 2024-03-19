“La banca afronta qué hacer con 16.000 millones de exceso de capital tras años récord de beneficios”. He tenido que leerlo dos o tres veces, porque parece un titular de El Mundo Today. Joder, han ganado tanto dinero de más que ni saben qué hacer con ello. Yo tampoco sabría qué hacer con 16.000 millones de exceso de capital, aparte de engordar a Hacienda, que últimamente parece que también ha tocado techo. Empezaría a repartir billetes a lo loco entre familiares y amigos, acondicionaría polideportivos en ruinas para acoger a inmigrantes...
