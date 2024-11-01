Un ex militar que envió una carta al rey contra Sánchez ataca ahora a Margarita Robles

“No me diga Margarita que vamos a ir al polo...”, se titula el artículo, en el que se critica que “la tal Margarita (la “pájara” en el dialecto sanchista, él sabrá por qué), nos dice ahora que es proclive a mandar tropas a Groenlandia”, y que “Margarita, si quiere usted ir al polo, coja el autobús y si es posible quédese a ver la maravillosa figura de los plantígrados. Hay tanto que ver en el polo”.