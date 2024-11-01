edición general
Un ex militar que envió una carta al rey contra Sánchez ataca ahora a Margarita Robles

“No me diga Margarita que vamos a ir al polo...”, se titula el artículo, en el que se critica que “la tal Margarita (la “pájara” en el dialecto sanchista, él sabrá por qué), nos dice ahora que es proclive a mandar tropas a Groenlandia”, y que “Margarita, si quiere usted ir al polo, coja el autobús y si es posible quédese a ver la maravillosa figura de los plantígrados. Hay tanto que ver en el polo”.

¿No puede mandar una carta expresando sus diferencias con la gestión que se está haciendo? Que democracia tan rara. ¿Ha dicho algo que atente contra la persona en cuestión o es que no puede haber diferencias de parecer entre la gente? Ahora resulta que no puede haber discrepancias. Eso me suena más a comunismo pero del chungo. Corea del Norte más bien.
#3 Claro que puede, de hecho, lo hace y claro que podemos decir los demás nuestra opinión sobre su opinión. Lo del comunismo y corea del norte ya son pajas mentales tuyas ;)
#4 Que una carta de alguien totalmente desconocido para la población salga en un diario como alertando de mirusté que le ha mandado esto un ex-militar, me parece bastante grave.
Tú imagínate que le mando yo una carta y me veo en los telediarios de que correcorrecorre se ha dicho esto en una carta a la ministra de defensa. Pues eso.
#3 ¿Quién se supone que ha dicho eso aparte de ti?
Cartas al director de toda la vida. Que sea ex-militar, sólo incide sobre que sabe del tema o ha sufrido las políticas por las que protesta.

Quejarse de que Robles sea una incompetente y no tiene ni idea de defensa y todo la sobrepasa es un problema por qué...?
en qué siglo viven o qué educación tan democrática ha recibido esta gente?
Lamenta que “la política de defensa de nuestro territorio en manos del gobierno que nos desgobierna, lógicamente no deja de ser paradójica. Tenemos soldados en varias partes del globo menos los suficientes en las fronteras de Gibraltar, Ceuta, Melilla y las Canarias, para tratar de vencer a Marruecos nuestro enemigo permanente”.
