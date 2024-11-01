edición general
15 meneos
43 clics
Evangélicos en el poder y el sueño de una nación cristiana en Estados Unidos

Evangélicos en el poder y el sueño de una nación cristiana en Estados Unidos

Las redes religiosas detrás de la nueva derecha no son marginales, son estructuras centenarias que buscan transformar la democracia en teocracia, con una cruzada moral que tilda de “woke” todo lo que no encaje con los ideales conservadores de los años 50. Trump fusiona religión con poder estatal y corporativo. Este año creó la Oficina de la Fe, liderada por su asesora espiritual, quien afirmó que “decirle ‘no’ al presidente Trump es decirle ‘no’ a Dios”. A lo largo de la historia, las peores atrocidades se han cometido en nombre de Dios.

| etiquetas: política , religión , estados unidos , derecha , woke
12 3 0 K 174 politica
2 comentarios
12 3 0 K 174 politica
xyria #1 xyria
Buen artículo y bien documentado.
2 K 40
HeilHynkel #2 HeilHynkel
El otro día escuché un detalle interesante en todo este tinglado que son los llamados neo conversos o neo cristianos, que son personas que descubren la religión en una edad avanzada (o más bien empiezan a creer que todo lo que les soltaban de críos es cierto) y se vuelven unos activistas religiosos. Dos de esos elementos eran Reagan y Bush hijo, los dos elementos más reaccionarios en la presidencia hasta que llegó Trump.

Como comentan dentro, Carter era un evangélico similiar, pero a diferencia de estos, no quiso imponer sus creencias y por eso le llaman traidor.
1 K 29

menéame