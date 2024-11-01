Evangélicos en el poder y el sueño de una nación cristiana en EE.UU

El nacionalismo religioso se consolida como fuerza central en la política estadounidense, especialmente impulsada por la agrupación MAGA, cuyos seguidores ven al presidente Donald Trump como el elegido por Dios. Estructuras centenarias buscan transformar la democracia en una teocracia. La influencia de las iglesias y fundaciones en la formación de académicos y en las políticas públicas. El peso del evangelismo en la moral y el voto.