Madrid es una milla de oro evangélica: una iglesia nueva cada cuatro días

Entre grandes naves industriales en la periferia de Madrid y pequeñas congregaciones como la del pastor Freddy, la mayoría de estas iglesias son de carácter evangélico y pentecostal. Su doctrina se centra en sanaciones divinas mediante aceites milagrosos, promesas de bendiciones económicas, especialmente a los más generosos con las donaciones, y, sobre todo, en la restauración de la familia.