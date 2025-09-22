Madrid es una milla de oro evangélica: una iglesia nueva cada cuatro días

Entre grandes naves industriales en la periferia de Madrid y pequeñas congregaciones como la del pastor Freddy, la mayoría de estas iglesias son de carácter evangélico y pentecostal. Su doctrina se centra en sanaciones divinas mediante aceites milagrosos, promesas de bendiciones económicas, especialmente a los más generosos con las donaciones, y, sobre todo, en la restauración de la familia.
| etiquetas: madrid , iglesias evangélicas
Esto, por supuesto, biene muy bien a la derecha, el entrar en el cielo no por ser buena persona, sino porque vas a misa.
Ahora bien... con qué se financian? Ups
Ayuso está convirtiendo Madrid en una región latina independiente: reproduciendo la sociedad latina: los ricos riquísimos en el barrio Salamanca, los trabajadores con sueldos miserables, y la delincuencia de las bandas latinas.
No, pone Ayuso, asi que todo bien.
Las religiones es el opio del desconocimiento.
Una cosa a exterminar en nuestra sociedad, pues destruye el conocimiento filosófico de la ciencia.
Son verdaderos fanáticos que no nos resultan muy extraños dado que son "latinos" y hablan castellano...
Vox esta encantado... ordas de ignorantes chillando contra el comunismo...
Esta guapo!