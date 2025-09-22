edición general
Madrid es una milla de oro evangélica: una iglesia nueva cada cuatro días

Entre grandes naves industriales en la periferia de Madrid y pequeñas congregaciones como la del pastor Freddy, la mayoría de estas iglesias son de carácter evangélico y pentecostal. Su doctrina se centra en sanaciones divinas mediante aceites milagrosos, promesas de bendiciones económicas, especialmente a los más generosos con las donaciones, y, sobre todo, en la restauración de la familia.

Lo que viene a ser una secta fundada como escisión de otra secta.
Evangelismo (Protestantismo): Se basa en los principios de "Sola Gratia" (salvación solo por gracia) y "Sola Fide" (salvación solo por la fe). Sostienen que la salvación es un regalo gratuito de Dios que se recibe únicamente a través de la fe en Jesucristo, sin necesidad de obras para "ganarla". Las buenas obras son vistas como la evidencia de la fe, no como un medio para la salvación.

Esto, por supuesto, biene muy bien a la derecha, el entrar en el cielo no por ser buena persona, sino porque vas a misa.
"Suscríbete para seguir leyendo" Muro de pago
#1 En modo lectura se ve
Si se financian con capital exclusivamente privado.... no veo el problema

Ahora bien... con qué se financian? Ups
#3 Pues el problema es tener una plaga de centros que se dedican a educar a la gente en principios morales que estaban pasados de fecha el siglo pasado.
Han visto lo que votan los madrileños y habrán pensado que si son tan manipulables, ahí que van.
Votan derechas: PP VOX; por eso Ayuso los está atrayendo y trayendo son sus campañas continuas en EEUU. anatali.com/latinos-ayuso-por-que-ayuso-trata-de-seducir-a-los-latinos
Ayuso está convirtiendo Madrid en una región latina independiente: reproduciendo la sociedad latina: los ricos riquísimos en el barrio Salamanca, los trabajadores con sueldos miserables, y la delincuencia de las bandas latinas.
#5 Eso no es racista?

No, pone Ayuso, asi que todo bien.
No hay legislación sobre el tema? Se puede abrir una congregación como se quiera? La libertad religiosa está bien, por la libertad. Pero no cuándo atenta contra un país no confesional.
Las religiones es el opio del desconocimiento.
Una cosa a exterminar en nuestra sociedad, pues destruye el conocimiento filosófico de la ciencia.
Tengo a un familiar directo metido en esa secta... las burradas que dice el pastor estan en nivel >>> Opus.

Son verdaderos fanáticos que no nos resultan muy extraños dado que son "latinos" y hablan castellano...
Vox esta encantado... ordas de ignorantes chillando contra el comunismo...
Defensores del islam contra evangelistas ...

Esta guapo!
