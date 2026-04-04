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Euskadi tiene la segunda menor tasa de feminicidios desde el 2003

Euskadi tiene la segunda menor tasa de feminicidios desde el 2003

Euskadi es tiene la segunda menor tasa de feminicidios desde 2003 de todas las autonomías, mientras que la Canarias es la que tiene un índice mayor, según el último informe del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial sobre muertes por violencia machista. Este documento recoge y analiza los datos de 2025 procedentes de los juzgados que han tramitado los casos, así como los de la serie histórica desde que hay registros, en 2003, lo que permite a este organismo trazar una radiografía más precisa de...

| etiquetas: euskadi , canarias , españa , feminicidios , violencia machista
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Postmeteo #5 Postmeteo *
Que la noticia sea que Euskadi es la segunda y no que Extremadura es la primera habla de un ninguneo brutal de ciertas zonas de España respecto a otras.
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#7 Este_mismo
#5 Bueno, que la noticia la de Radio Bilbao lo mismo tiene algo que ver ¿No crees?
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johel #8 johel *
#5 No es un ninguneo, es un clickbait. El titular periodisticamente correcto no llama la atencion para el lector de Bilbao por tanto en Radio Bilbao han manipulado el titular para que entren a leerlo.
0 K 11
Aokromes #10 Aokromes
#5 #8 es cadena ser euskadi, por eso el titular es ese, seguramente en otra region el titular sea otro.
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Fedorito #1 Fedorito
Son unos segundones.
2 K 31
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Da una perspectiva regional de los datos que hace que el titular pierda sentido fuera de Euskadi.
1 K 25
#3 Ovidio
Con la excepción de Andalucía, la tasa en este tipo de delito es menor en las comunidades más católicas
1 K 21
#9 MiCuñao
#3 Tu teoría hace aguas. En Euskadi la mayoría dejamos de ir a misa cuando el Mar Muerto estaba enfermo...
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Kichito #6 Kichito
Sorprendido de que Ceuta y Melilla encabecen el ranking.
1 K 19
#2 Maikimaik
Joder, qué tristeza para el archipiélago. Imaginé que estaríamos bastante arriba en el ranking de asesinos hijos de puta, pero nunca pensé que estaríamos los primeros.
1 K 13

menéame