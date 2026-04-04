Euskadi tiene la segunda menor tasa de feminicidios desde el 2003

Euskadi es tiene la segunda menor tasa de feminicidios desde 2003 de todas las autonomías, mientras que la Canarias es la que tiene un índice mayor, según el último informe del Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial sobre muertes por violencia machista. Este documento recoge y analiza los datos de 2025 procedentes de los juzgados que han tramitado los casos, así como los de la serie histórica desde que hay registros, en 2003, lo que permite a este organismo trazar una radiografía más precisa de...