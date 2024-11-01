En Europa ya toleramos lo insoportable

"El secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, la pantomima de juicio, la ocupación de Venezuela por parte de Estados Unidos, la evidencia de que Trump ha roto con nuestra idea de la democracia y de los derechos, tanto individuales como colectivos o internacionales, todo ello entra dentro de lo que Europa ya tolera. Por eso no sucede ni sucederá nada. Después de Gaza, la Unión Europea —¿o sea, nosotras?— ha ampliado su umbral de tolerancia hasta la masacre de un pueblo. De ahí no se vuelve. "
| etiquetas: ue , trump , derecho internacional
Para #_3
Palestina, Libia, Irak, Siria, Libano... Europa lleva décadas colaborando con los crímenes del tío Sam
De momento se ha tolerado un genocidio y un secuestro internacional.
Espera a que invadan Groenlandia y nadie diga nada.
Será divertido ver como Francia y Reino Unido con Gran Bretaña hacen esfuerzos económicos y militares para defender la invasión de Ucrania, y no hagan nada para defender la de Groenlandia / Dinamarca. La fractura europea puede ser histórica.
Enfrentarse a EEUU tendría unas consecuencias que no nos compensan. Así que lo toca es hacer una mezcla de indignarnos con la boca pequeña y quitarle importancia al asunto.