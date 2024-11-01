En Europa ya toleramos lo insoportable

"El secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, la pantomima de juicio, la ocupación de Venezuela por parte de Estados Unidos, la evidencia de que Trump ha roto con nuestra idea de la democracia y de los derechos, tanto individuales como colectivos o internacionales, todo ello entra dentro de lo que Europa ya tolera. Por eso no sucede ni sucederá nada. Después de Gaza, la Unión Europea —¿o sea, nosotras?— ha ampliado su umbral de tolerancia hasta la masacre de un pueblo. De ahí no se vuelve. "