edición general
18 meneos
24 clics
En Europa ya toleramos lo insoportable

En Europa ya toleramos lo insoportable

"El secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, la pantomima de juicio, la ocupación de Venezuela por parte de Estados Unidos, la evidencia de que Trump ha roto con nuestra idea de la democracia y de los derechos, tanto individuales como colectivos o internacionales, todo ello entra dentro de lo que Europa ya tolera. Por eso no sucede ni sucederá nada. Después de Gaza, la Unión Europea —¿o sea, nosotras?— ha ampliado su umbral de tolerancia hasta la masacre de un pueblo. De ahí no se vuelve. "

| etiquetas: ue , trump , derecho internacional
15 3 0 K 123 politica
9 comentarios
15 3 0 K 123 politica
tul #3 tul
Me parto con los medios progringos como este, resulta que ahora se caen del guindo cuando llevan haciendo el malnacido durante mas de un siglo
6 K 87
gale #2 gale
Está medio planeta haciendo la pelota a niño pequeño semianalfabeto y prepotente. A ver si llega pronto el final del mandato de Trump.
1 K 20
#5 mancebador *
¿Público es un medio progringo?

Para #_3 xD xD xD xD
2 K 20
mmlv #6 mmlv
¿Ya?

Palestina, Libia, Irak, Siria, Libano... Europa lleva décadas colaborando con los crímenes del tío Sam
0 K 17
#8 muerola
#6 Guatemala, Panamá, Brasil , Chile, Vietnam, Corea, Laos,Indonesia ...
0 K 10
Connect #1 Connect
No, aún queda un paso más: el arrodillamiento-
De momento se ha tolerado un genocidio y un secuestro internacional.
Espera a que invadan Groenlandia y nadie diga nada.
Será divertido ver como Francia y Reino Unido con Gran Bretaña hacen esfuerzos económicos y militares para defender la invasión de Ucrania, y no hagan nada para defender la de Groenlandia / Dinamarca. La fractura europea puede ser histórica.
0 K 11
#4 Horkid
Trump nos ha despertado que es distinto; las palabras democracia, libertad, derecha-izquierda han actuado como vendas en nuestros ojos que no nos dejaban ver la cruda realidad, Varoufakis ya nos lo conto: en Europa gobierna una camarilla, NO elegida, saqueando nuestros impuestos para beneficio de las empresas financieras, armamentisticas, energeticas.
0 K 10
#7 encurtido
La tolerancia es una consecuencia de aceptar la irrelevancia.

Enfrentarse a EEUU tendría unas consecuencias que no nos compensan. Así que lo toca es hacer una mezcla de indignarnos con la boca pequeña y quitarle importancia al asunto.
0 K 7
#9 Pepepistolas
En Europa ya debian haber pensado hace tiempo en eso de cambiar la unanimidad para la toma de decisiones. Y aun si dudo que fuese capaz de reaccionar a la barbarie del genocida ruso o a la prepotencia y desmanes del zanahorio.
0 K 7

menéame