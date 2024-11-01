Europa tenía las llaves para dominar la industria del coche eléctrico. Mientras debate si volver a la gasolina ha dejado la puerta abierta a China

Bruselas ha hecho lo que muchos veían venir: suavizar los objetivos de electrificación para 2035. En vez de cerrar definitivamente la puerta a los coches diésel y gasolina, ahora la Comisión propone que, desde ese año, los fabricantes cumplan un objetivo del 90 % de reducción de emisiones y que el 10 % restante se pueda “compensar” con medidas como acero bajo en carbono “Made in Europa” o combustibles sostenibles. La decisión no llega por casualidad: la transición no ha ido al ritmo prometido y Europa acumula deberes sin hacer.