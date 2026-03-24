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Europa, a una semana de sufrir la peor escasez de petróleo de su historia si Irán no abre Ormuz: es el 14% de las importaciones

Europa, a una semana de sufrir la peor escasez de petróleo de su historia si Irán no abre Ormuz: es el 14% de las importaciones

Han pasado 25 días desde que Donald Trump lanzara la operación “Furia Épica”: el ataque a Irán que ha sumido al mundo en un caos energético sin precedentes y que podría provocar la cuarta gran crisis fósil de los últimos 100 años. "Un petrolero tarda entre 10 y 15 días en viajar del Golfo Pérsico a Asia", explica el economista británico Tim Watkins en redes sociales. "Sin embargo, dependiendo de la ruta elegida (y pocos utilizan el Mar Rojo en la actualidad), un petrolero tarda entre 20 y 30 días en viajar del Golfo Pérsico a Europa".

| etiquetas: europa , petróleo , irán , ormuz , crisis energética , oriente próximo
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6 comentarios
4 0 1 K 37 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Yo creo que debemos velar por nuestros intereses. Pagamos en Yuanes y tirando ¿Cual es el problema?
3 K 52
#2 capitan.meneito *
#1 Totalmente de acueldo, pagal en Yuan y gasolina balata.
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Sensacionalista, sólo el 3,8% del petróleo que sale de Ormuz va para Europa.
Si no abren problemas más gordos sufrirán China, India y el resto de Asia que es donde va el 90%  media
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nopolar #4 nopolar
#3 Bueno, si les falta lo intentarán comprar en otros sitios, donde compramos, y subirá el precio para todos.
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Sinyu #5 Sinyu
#3 Si pero después tienes que competir en precios con los que si sacan buena parte del petróleo de allí.
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#6 cajadecartonmojada
#3 Esa infografía dice que es el 3.8 de lo que sale por Ormuz, y noticia dice que es el 14 de lo que entra en Europa.
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menéame