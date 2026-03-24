Europa, a una semana de sufrir la peor escasez de petróleo de su historia si Irán no abre Ormuz: es el 14% de las importaciones

Han pasado 25 días desde que Donald Trump lanzara la operación “Furia Épica”: el ataque a Irán que ha sumido al mundo en un caos energético sin precedentes y que podría provocar la cuarta gran crisis fósil de los últimos 100 años. "Un petrolero tarda entre 10 y 15 días en viajar del Golfo Pérsico a Asia", explica el economista británico Tim Watkins en redes sociales. "Sin embargo, dependiendo de la ruta elegida (y pocos utilizan el Mar Rojo en la actualidad), un petrolero tarda entre 20 y 30 días en viajar del Golfo Pérsico a Europa".