Europa se muere

El 5 de septiembre de 2025, Mario Nawfal publicó un tuit que se volvió viral en cuestión de horas: «EUROPA ESTÁ EN DECADENCIA – muere más gente de la que nace». No era una metáfora ni una exageración retórica, sino una afirmación contundente sobre una realidad demográfica que, según él, está transformando silenciosamente el continente europeo.

javierchiclana
El crecimiento continuo es insostenible. Tenemos que aprender a gestionar el decrecimiento.
3
Kantinero
Pues igual es hasta mejor, si seguimos el ritmo de crecimiento del planeta de los últimos 100 años vamos a tener que ir a Marte en patera
1
Dragstat
Hay que tener en cuenta que ahora los niños se traen de fuera ya crecidos para trabajar, sale gratis criarlos en países del tercer mundo. Simplemente se sustituyen unos por otros.
1
j-light
#2 Lo que es una locura digna de dirigentes psicópatas.
1
Robus
Si solo estuviese en decadencia por la natalidad...
0
Mauro_Nacho
Europa está envejecida y en perdida de peso económico con respecto al resto del mundo. La UE no funciona, es burocrática, se hace mucha legislación pero cada vez se investiga menos. Alemania está enferma, Francia está en la cuerda floja de la deuda, además somos muy distintos los países, con intereses muy diferentes.
0
calde
Pero si ésto sucede hasta en China hoy en día! Dónde está la novedad?
0
plutanasio
Al Mario ese ya se le vio la patita durante el covid que se hizo famosillo. Es un puto subnormal al que habría que bajarle de este mundo.
0
karaskos
Europa siempre ha sido y será un fiasco total.

La historia ya nos indica que es un territorio unido a la discriminación, el odio, la arrogancia y el sálvese quien pueda.

Éste es otro índice más de su nueva caída al abismo.
0

