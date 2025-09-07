Europa se muere

El 5 de septiembre de 2025, Mario Nawfal publicó un tuit que se volvió viral en cuestión de horas: «EUROPA ESTÁ EN DECADENCIA – muere más gente de la que nace». No era una metáfora ni una exageración retórica, sino una afirmación contundente sobre una realidad demográfica que, según él, está transformando silenciosamente el continente europeo.