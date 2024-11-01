Europa piensa que es ella quien se quiere independizar de las tecnológicas de EEUU. En realidad está siendo al revés

Google lanza su “Inteligencia Personal”… pero excluye a Europa. Europa cree que se está “independizando” de las tecnológicas estadounidenses, pero en realidad son las tecnológicas las que están dejando fuera a Europa cuando las regulaciones no les convienen.
| etiquetas: europa , piensa , independizar , tecnológicas , eeuu
Que se queden fuera, si alguien quiere que la IA acceda a su información personal por lo menos que se lo tenga que currar un poco y no sea simplemente pulsar un botón de Aceptar.
Aquí tecnología europea
Porque una gran empresa tiene más poder que mi ayuntamiento.
Y me lo tengo que creer, y asumir que es así, y no plantear batalla.
Que sí, que la cosa es ni siquiera plantear la batalla.
A ver si de esta alguien en europa se decide a buscar la soberbia también en este campo