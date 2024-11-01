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Europa piensa que es ella quien se quiere independizar de las tecnológicas de EEUU. En realidad está siendo al revés

Google lanza su “Inteligencia Personal”… pero excluye a Europa. Europa cree que se está “independizando” de las tecnológicas estadounidenses, pero en realidad son las tecnológicas las que están dejando fuera a Europa cuando las regulaciones no les convienen.

| etiquetas: europa , piensa , independizar , tecnológicas , eeuu
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13 comentarios
2 0 1 K 18 tecnología
Gry #13 Gry *
Lo de la “Inteligencia Personal” de Google es una completa pesadilla en cuanto a privacidad. Le da a la IA acceso a Docs y s Gmail.

Que se queden fuera, si alguien quiere que la IA acceda a su información personal por lo menos que se lo tenga que currar un poco y no sea simplemente pulsar un botón de Aceptar.
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#12 Grahml
Acudiendo al chascarrillo de rigor.

Aquí tecnología europea

:troll:  media
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#1 woke
Una gran empresa tiene mucho más poder que cualquier gobierno de pacotilla.
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ehizabai #2 ehizabai
#1 Por eso en mi pueblo de se cerrarón más de 40 pisitos de Airbnb y hoy no queda ni uno.
Porque una gran empresa tiene más poder que mi ayuntamiento.
Y me lo tengo que creer, y asumir que es así, y no plantear batalla.
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#5 woke *
#2 no me compares al glovo de los alquileres con Google. He dicho GRAN empresa
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ehizabai #6 ehizabai
#5 Tampoco usa windows el ayuntamiento, usan ubuntu.
Que sí, que la cosa es ni siquiera plantear la batalla.
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tommyx #7 tommyx
#5 glovo son los repartidores
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#8 woke
#7 y Airbnb son los propietarios
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tommyx #10 tommyx
#8 pero no Airvnv
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fofito #3 fofito
Así me gusta ,que reine la libertad.
A ver si de esta alguien en europa se decide a buscar la soberbia también en este campo
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EvilPreacher #9 EvilPreacher
¿Y quién hace las regulaciones? «Pues eso».
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tommyx #11 tommyx
Así, despreciando mercado. Mejor
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#4 flixter
Pues ale, bon voyage
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menéame