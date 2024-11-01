Europa necesita un sistema de defensa antimisiles propio en el plazo de un año, según Zelenskyy [ENG]

Europa debe contar con su propio sistema de defensa contra misiles balísticos y Ucrania está manteniendo conversaciones con varios países para crear uno, afirmó Volodymyr Zelenskyy el domingo. Ucrania depende en gran medida de los escasos suministros del sistema Patriot, fabricado por Estados Unidos, para derribar los misiles rusos, que a menudo se lanzan contra las instalaciones de generación y transmisión de electricidad del país. «Creo, y mi idea es, que deberíamos tener un sistema europeo de defensa antimisiles balísticos.