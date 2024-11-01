Europa necesita un sistema de defensa antimisiles propio en el plazo de un año, según Zelenskyy [ENG]

Europa debe contar con su propio sistema de defensa contra misiles balísticos y Ucrania está manteniendo conversaciones con varios países para crear uno, afirmó Volodymyr Zelenskyy el domingo. Ucrania depende en gran medida de los escasos suministros del sistema Patriot, fabricado por Estados Unidos, para derribar los misiles rusos, que a menudo se lanzan contra las instalaciones de generación y transmisión de electricidad del país. «Creo, y mi idea es, que deberíamos tener un sistema europeo de defensa antimisiles balísticos.
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Este criminal y corrupto colabora con Israel: www.meneame.net/m/Hemeroteca/ucrania-israel-acordaron-trabajar-juntos-
Zelensky ha establecido tropas en Libia y atacado un petrolero ruso, ayudando a Israel y EEUU www.meneame.net/story/fuerzas-ucranianas-estan-operando-libia-atacaron Y SAnchez le ha regalado mil millones de nuestros impuestos
¿Que sistema de antimisiles protege de los modelos de guerras actuales?.
Las Guerras actuales y futuras tienen un poder devastador que evoluciona de forma rápida y la capacidad tecnológica que se aplica acrecienta el poder de destrucción a límites insospechables.
Eso sin poner todavía encima del tablero los ataques nucleares.
Todo lo que se invierte en defensa en poco tiempo queda obsoleto.