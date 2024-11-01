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Europa necesita un sistema de defensa antimisiles propio en el plazo de un año, según Zelenskyy [ENG]

Europa necesita un sistema de defensa antimisiles propio en el plazo de un año, según Zelenskyy [ENG]

Europa debe contar con su propio sistema de defensa contra misiles balísticos y Ucrania está manteniendo conversaciones con varios países para crear uno, afirmó Volodymyr Zelenskyy el domingo. Ucrania depende en gran medida de los escasos suministros del sistema Patriot, fabricado por Estados Unidos, para derribar los misiles rusos, que a menudo se lanzan contra las instalaciones de generación y transmisión de electricidad del país. «Creo, y mi idea es, que deberíamos tener un sistema europeo de defensa antimisiles balísticos.

| etiquetas: sistema de defensa antimisiles , europa , volodymyr zelenskyy , ucrania
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9 comentarios
3 1 0 K 52 actualidad
pepel #1 pepel
Pensando en él. Que se lo paguen.
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Noeschachi #2 Noeschachi
Europa cual de todas
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Noeschachi #7 Noeschachi
#6 La Unión Europea de Radiodifusión?
0 K 11
#4 Horkid *
Este criminal necesita que la guerra continue. www.meneame.net/m/actualidad/conflicto-ucrania-negocio-personal-zelens Conflicto en Ucrania: el negocio personal de Zelenski
Este criminal y corrupto colabora con Israel: www.meneame.net/m/Hemeroteca/ucrania-israel-acordaron-trabajar-juntos-
Zelensky ha establecido tropas en Libia y atacado un petrolero ruso, ayudando a Israel y EEUU www.meneame.net/story/fuerzas-ucranianas-estan-operando-libia-atacaron Y SAnchez le ha regalado mil millones de nuestros impuestos
6 K 45
txirrindulari #3 txirrindulari
Europa no ve la amaneza de depender de la IA extranjera. Cuando las generaciones que vienen no sepan hacer la O con un canuto, no harán falta misiles
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HeilHynkel #8 HeilHynkel
La marioneta de gira con los OTANazis de Rutte.
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#9 Emotivo
No será el sistema antimisiles que necesita Europa como el de La Cupula de Hierro israelí.
¿Que sistema de antimisiles protege de los modelos de guerras actuales?.
Las Guerras actuales y futuras tienen un poder devastador que evoluciona de forma rápida y la capacidad tecnológica que se aplica acrecienta el poder de destrucción a límites insospechables.
Eso sin poner todavía encima del tablero los ataques nucleares.
Todo lo que se invierte en defensa en poco tiempo queda obsoleto.
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iIusion #5 iIusion
La UE o toma las riendas en política de defensa de manera central y coordinada o vamos a tener a personajes como este dando órdenes por boca de terceros.
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menéame