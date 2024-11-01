Europa comienza a pedir a Estados Unidos que devuelva el oro

Europa empezó a cobrar… y Estados Unidos no respondió como siempre. Alemania exige su oro, Suecia liquida bonos y Dinamarca rompe el silencio. Mientras Donald Trump amenaza a Europa y habla de invadir Groenlandia, sus aliados históricos hacen algo impensable: retiran su dinero y exigen lo que Washington juró custodiar. No es una teoría, son hechos confirmados por bancos centrales y medios financieros.
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Pringaos.
Mi teoría es que ya no lo tienen, lo han gastado para seguir sufragando el estilo de vida EpsteinTM
EE. UU. se ofreciera para guardar oro y ahorros de otros paises y ahora que se lo piden no lo devuelven.
Creo que los alemanes saben algo de eso. O los venezolanos con los pérfidos.
Es bien sabido que Alemania se lo ha pedido varias veces a EEUU y este no se lo devuelve...
Al final resulta que eran ellos los ladrones y que igualmente se lo quedan.
Piratas anglosajones, da igual cuándo leas esto.