Europa comienza a pedir a Estados Unidos que devuelva el oro

Europa empezó a cobrar… y Estados Unidos no respondió como siempre. Alemania exige su oro, Suecia liquida bonos y Dinamarca rompe el silencio. Mientras Donald Trump amenaza a Europa y habla de invadir Groenlandia, sus aliados históricos hacen algo impensable: retiran su dinero y exigen lo que Washington juró custodiar. No es una teoría, son hechos confirmados por bancos centrales y medios financieros.