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Europa comienza a pedir a Estados Unidos que devuelva el oro

Europa comienza a pedir a Estados Unidos que devuelva el oro

Europa empezó a cobrar… y Estados Unidos no respondió como siempre. Alemania exige su oro, Suecia liquida bonos y Dinamarca rompe el silencio. Mientras Donald Trump amenaza a Europa y habla de invadir Groenlandia, sus aliados históricos hacen algo impensable: retiran su dinero y exigen lo que Washington juró custodiar. No es una teoría, son hechos confirmados por bancos centrales y medios financieros.

| etiquetas: europa , estados unidos , reservas de oro
10 2 1 K 112 politica
9 comentarios
10 2 1 K 112 politica
Supercinexin #5 Supercinexin
Le vais a comer los huevos al Jefe pero por debajo del culo, derechistas europeos. Con toda la nariz metida en el ojete, como en los peores vídeos de XHamster. Nadie respeta a los palanganeros serviles y vosotros lo habéis sido y mucho durante 80 años. Ahora a estudiar y a trabajar, que es lo que deberíais haber hecho todo este tiempo. Del oro, huelga decirlo, os podéis despedir a menos que os arméis nuclearmente y entrenéis a vuestra chavalada a nivel mínimo de la infantería estadounidense, fabriquéis miles de millones de cartuchos de munición y vayáis a cogerlo vosotros mismos.

Pringaos.
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lonnegan #1 lonnegan
En España tenemos el culo pelado de que nos lo pidan los paises de Iberoamérica. Gracias por nada, La Casa de Papel xD
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salteado3 #7 salteado3 *
#1 #4 Una cosa es que nos lleváramos los españoles el oro de nuestras colonias a España y otra que EE. UU. se ofreciera para guardar oro y ahorros de otros paises y ahora que se lo piden no lo devuelven.
Mi teoría es que ya no lo tienen, lo han gastado para seguir sufragando el estilo de vida EpsteinTM
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
#7

EE. UU. se ofreciera para guardar oro y ahorros de otros paises y ahora que se lo piden no lo devuelven.

Creo que los alemanes saben algo de eso. O los venezolanos con los pérfidos.
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#3 Albarkas
Ya tardan
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Ese oro del que ud. me habla...
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#6 guuilesmiz *
No entiendo esto. Por qué un país entrega su oro a EEUU para que se lo custodie, qué sentido tiene más allá de que un traidor a la patria se lo haya entregado al enemigo? (caso Milei, que ha hecho esto hace apenas 1 mes)
Es bien sabido que Alemania se lo ha pedido varias veces a EEUU y este no se lo devuelve...
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salteado3 #8 salteado3
#6 Se suponía que así no te lo podían robar países malvados como Rusia. O que ellos mismos no te lo iban a robar, ya que te lo custodiaban.
Al final resulta que eran ellos los ladrones y que igualmente se lo quedan.
Piratas anglosajones, da igual cuándo leas esto.
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Andreham #4 Andreham
Ya no mms se prendió la verga y cuando nosotros se lo pedimos a los gallegos nos dicen que nos chinguemos :ffu: :ffu:
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menéame