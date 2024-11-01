edición general
Europa apuesta por el perfil bajo sobre Venezuela para evitar irritar a Trump

Europa apuesta por el perfil bajo sobre Venezuela para evitar irritar a Trump

Los dirigentes europeos han optado por un perfil bajo sobre la intervención militar del presidente estadounidense Donald Trump en Venezuela para evitar irritarlo en temas críticos para ellos, como Ucrania o Groenlandia. Porque Europa quiere tener a Trump de su lado en las tensas negociaciones sobre Ucrania. "Tenemos nuestros problemas en otros lugares y, nos guste o no, siendo realistas necesitamos la participación de Estados Unidos", declaró a la AFP un diplomático de la UE que pidió mantener el anonimato.

fofito #1 fofito
Andar con los pantalones bajados no es perfil bajo
#5 Chuache_cientifico
#1 Andar a cuatro patas con el culo en pompa, en cambio, sí que podría considerarse un perfil bajo.
#7 luckyy
#5 para nada; eso es maravilloso
oceanon3d #6 oceanon3d *
Las derechitas valientes.

Como sus votantes ... mucho bla bla bla y solo está para tragar.

El único presidente con un poco de huevos es Pedro ... le joda al que le joda.
IkkiFenix #3 IkkiFenix
Son patéticos
Pepa56 #4 Pepa56
De vergüenza
Stieg #2 Stieg *
Hasta que Europa no mande a tomar por saco a EEUU no tendremos futuro.
Supercinexin #9 Supercinexin *
Llevan lustros aplicando sanciones, robando dinero venezolano y apoyando el golpismo y dando voz en todos sus medios y en el Parlamento a los fascistas venezolanos.

Perfil bajo y una mierda. La UE es parte de todo ésto. Y va a ser saqueada por Trump también, que ya reclama Groenlandia.

Recogerán lo que han sembrado.
Arzak_ #8 Arzak_
von der Leyen tiene fracturada las cervicales y las rotulas 8-D
