Europa apuesta por el perfil bajo sobre Venezuela para evitar irritar a Trump

Los dirigentes europeos han optado por un perfil bajo sobre la intervención militar del presidente estadounidense Donald Trump en Venezuela para evitar irritarlo en temas críticos para ellos, como Ucrania o Groenlandia. Porque Europa quiere tener a Trump de su lado en las tensas negociaciones sobre Ucrania. "Tenemos nuestros problemas en otros lugares y, nos guste o no, siendo realistas necesitamos la participación de Estados Unidos", declaró a la AFP un diplomático de la UE que pidió mantener el anonimato.