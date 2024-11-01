Europa para americanos

Mucho se habla de que la civilización occidental está en decadencia. Falso. El proyecto europeo de la Unión Europea es lo que en verdad está en crisis. América prospera mientras que Europa se estanca, América vence mientras Europa se prepara para la derrota. Pero no todo se puede achacar a la mentalidad de izquierdas, moderada o radical, de las elites políticas en Europa. Políticos de la derecha se han llevado las manos a la cabeza frente a las prácticas económicas y comerciales del presidente norteamericano.