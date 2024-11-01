edición general
Europa para americanos

Europa para americanos

Mucho se habla de que la civilización occidental está en decadencia. Falso. El proyecto europeo de la Unión Europea es lo que en verdad está en crisis. América prospera mientras que Europa se estanca, América vence mientras Europa se prepara para la derrota. Pero no todo se puede achacar a la mentalidad de izquierdas, moderada o radical, de las elites políticas en Europa. Políticos de la derecha se han llevado las manos a la cabeza frente a las prácticas económicas y comerciales del presidente norteamericano.

comentarios
Aergon
Erronea por varias cosas pero sobretodo porque parece no saber que América es un continente al que confunde con eeuu.
xavigo
He leído la opinión de este hombre y, aunque puedo estar de acuerdo con la crisis del proyecto europeo, todos los mimbres argumentales que enuncia tienen la cohesión y estructura de un anuncio de L’Oreal: porque yo lo valgo.

Tal sarta de proclamas que hacen más aguas que el Titanic que sólo encuentran un sentido cuando encuentras la mente detrás de tal desastre.

Esperas a Robert B. Goode o a Michael Bay… y te encuentras con José María Aznar.

Nada nuevo ni bueno puede venir de la mano de un traidor a su país.
Kamillerix
#3 "...te encuentras con Aznar" y también con Afanascal :troll:
Findeton
Recordemos que Joel Mokyr ha recibido el Nobel de economía este año. Él es uno de los tantos que señala que el éxito de Europa se dio gracias a una Europa dividida políticamente. La UE va en contra de esa idea de europa dividida políticamente... y por eso está siendo un fracaso económico. La unión política genera fracasos económicos.
Andreham
#1 Puuuuuuuuuuuuuf, veamos.

1- Que sea un "nobel de economía", teniendo en cuenta que la economía es una pseudo ciencia, y que los nobeles los regalan al que mejor paga/más politiqueo hace, no sirve de gran cosa. Además, es una falacia de autoridad.

2- Una Europa "dividida políticamente" trajo guerras que mataron a varios millones de personas, destruyeron la vida de un número considerablemente mayor, y en general han provocado más retrasos y daños al mundo que beneficios,…   » ver todo el comentario
Findeton
#4 La UE ha crecido mucho menos que EEUU desde 2008. Sí, es un fracaso económico. ¿Dónde están las grandes empresas europeas? Son eclipsadas por empresas americanas y ahora chinas. La UE a día de hoy sólo sirve para preservar, no para crecer. Mira cómo van Alemania y Francia, los países más grandes de la UE. España no está mucho mejor, si vemos el PIB per capita y no el PIB.
Mikhail
"Pero no todo se puede achacar a la mentalidad de izquierdas, moderada o radical, de las elites políticas en Europa."
Mentalidad de izquierdas. :wall:
