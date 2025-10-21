edición general
La Euroliga regresa a Israel en diciembre

Los clubes miembros de la Euroliga han acordado fijar la reanudación de los partidos en Israel, a partir del próximo 1 de diciembre, tras reunirse este martes y analizar la situación actual en Gaza después del reciente anuncio de las iniciativas de alto el fuego y paz. Los equipos israelíes de la Euroliga y la Eurocopa, que estaban disputando sus partidos como locales en sedes neutrales desde octubre de 2023, podrán volver a jugar ambas competiciones en sus pabellones dos años después.

#2 eipoc *
Sigamos con el blanqueamiento israelí. Solo lo cancelan si son incapaces de apagar el clamor popular, pero de primeras tragan obedecen con lo que sea.
#2 eipoc
#1 Jodere
Ellos siguen asesinado, pero ya no importa, hay paz firmada .
#1 Jodere
#7 Suleiman
#5 Pero que gilipolleces dices? Tu te escuchas?
1 K 23
#9 vGeeSiz
#7 y tu?
0 K 10
Aokromes #8 Aokromes
el que(re)jeta ha dicho que el baskonia no va a ir a israel.
1 K 21
pepel #6 pepel
Habrá que ir en patera.
0 K 20
#3 vGeeSiz
Hay un alto el fuego, pero por lo que sea, a los de siempre, no les interesa....vaya
0 K 10
#4 Suleiman
#3 Alto el fuego, no me hagas reír..mientras se sigue bombardeando y no se cumple el tráfico de provisiones pactado.
5 K 71
#5 vGeeSiz
#4 estás deseando que pasen cosas malas para seguir dando la turra eh xD

no os importa la paz, sino el politiqueo, está bastante claro
2 K -1

