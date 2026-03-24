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El Euríbor se dispara y roza el 3%
Continuamos la cuarta semana de Marzo y lo hacemos con otra fuerte subida.
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euríbor
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hipotecas
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#1
FunFrock
Siempre en nuestros corazones, tuviste razón...
Gracias
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#2
Sigo_intentandolo
#1
hace poco vi un reportaje sobre ellos... la cagaron... pero se les machaco muchiiiisimo.
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#3
cenutrios_unidos
#2
A ver, es un meme.
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#4
FunFrock
#2
Estan MUY jodidos, y han entrado en una espiral destructiva. Ojalá le ayuden, pero les jodieron tanto que hasta su familia les negó la palabra. Eso es terrible
0
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#5
cenutrios_unidos
#4
Ella parece ser que ha salido. Pero el, pufff...me parece que sabemos el camino que lleva.
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K
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#7
Perrota
#2
La cagaron? Acertaron de pleno incluso drogados. Yo pillé al año siguiente una hipoteca fija y en la montaña rusa de los tipos de interés siempre me acordaba de ellos por la tranquilidad que tenía. En su vida personal si creo que han ido por un camino terrible. Pero es su vida.
Espero se recuperen.
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K
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#6
Setis
> ¿Cuándo será la próxima reunión del BCE?
> El Consejo de Gobierno del BCE celebra sus reuniones de política monetaria aproximadamente cada seis semanas, normalmente en jueves, la próxima se producirá el 19 de Marzo.
> Publicado por
> El Becario
> 34 minutos hace
No lo se Rick, parece falso.
1
K
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#8
Alakrán_
Gracias Trump, Neta y gracias a los Ayatolá por su maravillosa estrategia de defensa que es agredir la economía mundial.
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8
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Gracias
Espero se recuperen.
> El Consejo de Gobierno del BCE celebra sus reuniones de política monetaria aproximadamente cada seis semanas, normalmente en jueves, la próxima se producirá el 19 de Marzo.
> Publicado por
> El Becario
> 34 minutos hace
No lo se Rick, parece falso.